Динамо сыграло вничью с ЧФР Клуж в благотворительном матче

20 апреля в рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» сыграло с румынским клубом ЧФР «Клуж».

Игра, которая состоялась в Клуж-Напоке, завершилась вничью, без забитых голов (0:0).

Серия благотворительных матчей киевского «Динамо» проходит под лозунгом «Матч за мир! Остановим войну!» Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

Перед началом матча яркий перфоманс в поддержку Украины исполнила певица Руслана с 200 украинскими беженцами.

Это третья игра киевлян в рамках турне. 12 апреля «Динамо» уверенно победило варшавскую «Легию» (3:1), а спустя два дня с таким же счетом переиграло турецкий «Галатасарай» (3:1).

Благотворительный матч

20 апреля, Клуж-Напока (Румыния)

ЧФР Клуж (Румыния) – Динамо Киев (Украина) – 0:0

ЧФР 1907 Клуж (старт): Летица – Маня, Балан, Димитров, Штефан – Цвек, Паун, Сигурйонссон, Чипчу, Дуганджич – Бирлигя.

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваев (Боль, 79), Забарный (Бурда, 69), Сирота (Попов, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Андриевский, 69), Шапаренко, Антюх (Ванат, 46), Цыганков (Кулач, 79), Гармаш (Шепелев, 46) – Беседин (Довбик, 79).

