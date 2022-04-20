Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
ЧФР Клуж
0 : 0
Динамо Киев
20.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо сыграло вничью с ЧФР Клуж в благотворительном матче

Игра в поддержку Украины завершилась без забитых мячей

  • 20.04.2022 23:35
  • 685 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо сыграло вничью с ЧФР Клуж в благотворительном матче
© ФК Динамо

20 апреля в рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» сыграло с румынским клубом ЧФР «Клуж».

Игра, которая состоялась в Клуж-Напоке, завершилась вничью, без забитых голов (0:0).

Серия благотворительных матчей киевского «Динамо» проходит под лозунгом «Матч за мир! Остановим войну!» Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

Перед началом матча яркий перфоманс в поддержку Украины исполнила певица Руслана с 200 украинскими беженцами.

Это третья игра киевлян в рамках турне. 12 апреля «Динамо» уверенно победило варшавскую «Легию» (3:1), а спустя два дня с таким же счетом переиграло турецкий «Галатасарай» (3:1).

Благотворительный матч

20 апреля, Клуж-Напока (Румыния)

ЧФР Клуж (Румыния) – Динамо Киев (Украина) – 0:0

ЧФР 1907 Клуж (старт): Летица – Маня, Балан, Димитров, Штефан – Цвек, Паун, Сигурйонссон, Чипчу, Дуганджич – Бирлигя.

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваев (Боль, 79), Забарный (Бурда, 69), Сирота (Попов, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Андриевский, 69), Шапаренко, Антюх (Ванат, 46), Цыганков (Кулач, 79), Гармаш (Шепелев, 46) – Беседин (Довбик, 79).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности