Дубль Беседина. Динамо выиграло у Легии первый благотворительный матч

Вечером 12 апреля киевское «Динамо» провело первый матч в рамках благотворительного турне в помощь жителям Украины, пострадавшим от военной агрессии рф.

Киевская команда под руководством Мирчи Луческу, несмотря на полное отсутствие практики, переиграла польскую «Легию» со счетом 3:1.

В самом начале матча отличился Виталий Буяльский. Во втором тайме поляки сравняли счет, а затем победный дубль оформил Артем Беседин, который только после нового года вернулся в строй после травмы колена, полученной на Евро-2020 минувшим летом.

Интересно, что за «Легию» сыграл украинец Игорь Харатин, которому партнеры доверили капитанскую повязку. В старте польского клуба вышел Йоэль Абу Ханна, выступавший раньше за луганскую «Зарю».

Кроме того, словенец Беньямин Вербич, арендованный «Легией» у «Динамо», символически сыграл за каждую команду. За киевлян также на замену вышел поляк Томаш Кендзера, который арендован польским клубом «Лех».

Все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, которые поступали в течение телетрансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Следующий матч киевское «Динамо» проведет 14 апреля против турецкого «Галатасарая».

Товарищеский матч

12 апреля, Варшава (Польша)

Легия (Польша) – Динамо Киев (Украина) – 1:3

Голы: Стшалек, 53 – Буяльский, 3, Беседин, 56, 70.

Легия (старт): Кикольски, Скибицки, Головня, Абу Ханна, Младенович, Харатин, Челхака, Кастраты, Муча, Вербич, Влодарчик.

Динамо: Бущан (Бойко, 62), Дубинчак (Вивчаренко, 46), Попов (Кендзера, 72), Сирота (Боль, 72), Караваев (Кравченко, 46), Сидорчук (к) (Андриевский, 62), Буяльский (Кулач, 69), Шапаренко (Шепелев, 62), Цыганков (Бражко, 80), Антюх (Вербич, 46; Гармаш, 69), Ванат (Беседин, 46).

Предупреждения: Чипела, 51, Головня, 69 – Попов, 69.