12 апреля «Динамо» провело первый матч в рамках благотворительного турне в помощь Украине, соперником была варшавская «Легия».
Благотворительный матч
«Легия» – «Динамо» – 1:3
Голы: Стршалек (53) – Буяльский (3), Беседин (56, 70)
Обзор матча
Гол Буяльского
Удар Вербича в штангу
Первый гол Беседина
Второй гол Беседина
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Стржалек (Легия).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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