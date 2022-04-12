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Легия
1 : 3
Динамо Киев
12.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Легия – Динамо – 1:3. Беседин порешал. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты благотворительного матча

  • 12.04.2022 23:45
  • 3962 просмотра
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Легия – Динамо – 1:3. Беседин порешал. Видео голов и обзор матча
© ФК Легия Варшава

12 апреля «Динамо» провело первый матч в рамках благотворительного турне в помощь Украине, соперником была варшавская «Легия».

Благотворительный матч

«Легия» – «Динамо» – 1:3
Голы: Стршалек (53) – Буяльский (3), Беседин (56, 70)

Обзор матча

Гол Буяльского

Удар Вербича в штангу

Первый гол Беседина

Второй гол Беседина

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
56' ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
53' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Стржалек (Легия).
3' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).

Источник — Sport.ua

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