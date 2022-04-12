Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Легия – Динамо. Луческу назвал стартовый состав на матч с поляками

Начало встречи в 21:30

  • 12.04.2022 21:11
  • 1636 просмотров
  • 0 комментариев
Легия – Динамо. Луческу назвал стартовый состав на матч с поляками
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

12 апреля состоится первый матч «Динамо» в рамках благотворительного турне в помощь Украине. Киевляне сыграют против «Легии».

Начало встречи в 21:30.

Стартовые составы

«Динамо»: Бущан - Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Антюх, Цыганков - Ванат.

«Легия»: Кикольски - Скибицки, Холовня, Абу Ханна, Младенович - Харатин, Чельхака, Кастрати, Мучи, Вербич - Влодарчик

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности