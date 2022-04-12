Легия – Динамо. Луческу назвал стартовый состав на матч с поляками

12 апреля состоится первый матч «Динамо» в рамках благотворительного турне в помощь Украине. Киевляне сыграют против «Легии».
Начало встречи в 21:30.
Стартовые составы
«Динамо»: Бущан - Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Антюх, Цыганков - Ванат.
«Легия»: Кикольски - Скибицки, Холовня, Абу Ханна, Младенович - Харатин, Чельхака, Кастрати, Мучи, Вербич - Влодарчик
Источник — Sport.ua
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