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1 : 3
Динамо Киев
12.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Благодарен всем, кто выразил протест против войны»

Наставник «Динамо» - о матче против «Легии»

  • 13.04.2022 16:42
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Благодарен всем, кто выразил протест против войны»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью TVS Sport поделился впечатлениями от благотворительного матча против «Легии» (3:1):

«Это был чрезвычайно важный матч во имя мира. Атмосфера была потрясающей. Благодарен всем, кто пришел на стадион и высказал свой протест против войны в Украине.

И в то тоже время зрители смогли увидеть солидную игру в исполнении двух очень хороших команд. Для нас это был первый матч за два месяца. Было нелегко вернуться к игре, но я видел, что игроки стремились в этот вечер подарить болельщикам радость. Я был приятно удивлен качеством встречи».

Источник — ФК Динамо Киев

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