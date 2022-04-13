Мирча ЛУЧЕСКУ: «Благодарен всем, кто выразил протест против войны»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью TVS Sport поделился впечатлениями от благотворительного матча против «Легии» (3:1):

«Это был чрезвычайно важный матч во имя мира. Атмосфера была потрясающей. Благодарен всем, кто пришел на стадион и высказал свой протест против войны в Украине.

И в то тоже время зрители смогли увидеть солидную игру в исполнении двух очень хороших команд. Для нас это был первый матч за два месяца. Было нелегко вернуться к игре, но я видел, что игроки стремились в этот вечер подарить болельщикам радость. Я был приятно удивлен качеством встречи».