Мирча ЛУЧЕСКУ: «Благодарен всем, кто выразил протест против войны»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью TVS Sport поделился впечатлениями от благотворительного матча против «Легии» (3:1):
«Это был чрезвычайно важный матч во имя мира. Атмосфера была потрясающей. Благодарен всем, кто пришел на стадион и высказал свой протест против войны в Украине.
И в то тоже время зрители смогли увидеть солидную игру в исполнении двух очень хороших команд. Для нас это был первый матч за два месяца. Было нелегко вернуться к игре, но я видел, что игроки стремились в этот вечер подарить болельщикам радость. Я был приятно удивлен качеством встречи».
Источник — ФК Динамо Киев
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