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ВИДЕО. Караваев не смог сдержать слез после слов благодарности армии

Игрок «Динамо» поблагодарил всех защитников Украины

  • 21.04.2022 20:34
  • 493 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Караваев не смог сдержать слез после слов благодарности армии
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев не смог сдержать слез, когда обращался с благодарностью к защитникам Украины после благотворительного матча с «ЧФР Клуж».
 
«Большая благодарность и низкий поклон украинской армии, нашим воинам, которые защищают родную землю...», – сказал Караваев, после чего его захлестнули эмоции. 

Отметим, что Александр родом из Херсона, который временно оккупировали российские захватчики.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
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    AЛВ, 21.04.2022 20:51
    0
    О.Караваєву- РЕСПЕКТ!!!🇺🇦💛💙
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