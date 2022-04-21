ВИДЕО. Караваев не смог сдержать слез после слов благодарности армии

Защитник «Динамо» Александр Караваев не смог сдержать слез, когда обращался с благодарностью к защитникам Украины после благотворительного матча с «ЧФР Клуж».



«Большая благодарность и низкий поклон украинской армии, нашим воинам, которые защищают родную землю...», – сказал Караваев, после чего его захлестнули эмоции.

Отметим, что Александр родом из Херсона, который временно оккупировали российские захватчики.