ВИДЕО. Караваев не смог сдержать слез после слов благодарности армии

Защитник «Динамо» Александр Караваев не смог сдержать слез, когда обращался с благодарностью к защитникам Украины после благотворительного матча с «ЧФР Клуж».
«Большая благодарность и низкий поклон украинской армии, нашим воинам, которые защищают родную землю...», – сказал Караваев, после чего его захлестнули эмоции.
Отметим, что Александр родом из Херсона, который временно оккупировали российские захватчики.
Источник — ФК Динамо Киев
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