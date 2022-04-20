Цыганков и Беседин – в основе Динамо на матч с Клужем

Сегодня, 20 апреля «Динамо» Киев проведет благотворительный матч против «Клужа». Начало – в 21:30 по Киеву. Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч.
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Антюх, Цыганков, Беседин
Стартовий склад «Динамо» на матч проти @CFR_1907_Cluj #MatchForPeace #StopTheWar pic.twitter.com/b9XJK6NzOM— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 20, 2022
Источник — ФК Динамо Киев
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