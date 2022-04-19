В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» играет с румынским клубом ЧФР «Клуж».

Игра состоится 20 апреля в Клуж-Напоке. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

Целью этого матча является информирование широких масс об ужасах жестокой войны, развязанной россией на территории Украины, а также привлечение помощи мирового сообщества. Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором. Серия благотворительных матчей киевского «Динамо» проходит под лозунгом «Матч за мир! Остановим войну!»

Трансляция матча – на телеканалах: 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Динамо Киев TV, Киевстар ТВ, Vodafone TV, YouTube-каналах Динамо Киев и Footballhub.

Это третья игра киевлян в рамках турне. 12 апреля «Динамо» уверенно победило варшавскую «Легию» (3:1), а спустя два дня с таким же счетом переиграло турецкий «Галатасарай» (3:1).

ЧФР Клуж – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция