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Забили три гола. Динамо обыграло Галатасарай в Турции

Команда Мирчи Луческу выиграла в благотворительном матче

  • 14.04.2022 18:54
  • 1730 просмотров
  • 3 комментария
Забили три гола. Динамо обыграло Галатасарай в Турции
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» провело очередной матч в рамках благотворительного турне. Команда в Турции встречалась с «Галатасараем».

Киевляне выиграли 3:1 благодаря голам Буяльского, Беседина и Цыганкова.

Галатасарай - Динамо 1:3
Голы: Йылмаз, 56 - Буяльский, 14, Беседин, 28, Цыганков, 81

Динамо: Бущан (Нещерет, 63), Караваев (Кравченко, 46), Попов (Забарный, 63), Сирота (Боль, 63), Вивчаренко (Дубинчак, 46), Сидорчук (Андриевский, 63), Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Гармаш, 76), Антюх (Кулач, 46), Цыганков (Бражко, 82), Беседин (Ванат, 46)

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    bonv, 14.04.2022 18:57
    +6
    І знову перемога Динамо. І знову 3:1
    Ссылка
    Ретро Футбол, 14.04.2022 19:26 (изменен)
    0
    Благородное дело делает Динамо Киев
    Ссылка
    online
    Vladimir Liashenko, 14.04.2022 19:25
    -1
    То добре, що виграли. Але чому не повідомляють, скільки зібрали пожертв від кожного матчу? Те ж саме питання стосується і Шахтаря.
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