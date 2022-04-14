Забили три гола. Динамо обыграло Галатасарай в Турции

«Динамо» провело очередной матч в рамках благотворительного турне. Команда в Турции встречалась с «Галатасараем».
Киевляне выиграли 3:1 благодаря голам Буяльского, Беседина и Цыганкова.
Галатасарай - Динамо 1:3
Голы: Йылмаз, 56 - Буяльский, 14, Беседин, 28, Цыганков, 81
Динамо: Бущан (Нещерет, 63), Караваев (Кравченко, 46), Попов (Забарный, 63), Сирота (Боль, 63), Вивчаренко (Дубинчак, 46), Сидорчук (Андриевский, 63), Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Гармаш, 76), Антюх (Кулач, 46), Цыганков (Бражко, 82), Беседин (Ванат, 46)
Источник — Sport.ua
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