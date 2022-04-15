Жерсон Родригеш поддержал Динамо в матче с Галатасараем

В благотворительном матче в Стамбуле с «Галатасараем» (3:1) киевляне не остались без поддержки. С трибун «бело-синих» пришел поддержать Жерсон Родригеш, контракт которого принадлежит «Динамо». Компанию ему составил лидер «Ворсклы» Оливье Тилль. Оба игрока сейчас выступают на правах аренды в составе турецкого «Эюпспора». Люксембуржцы пришли на стадион с большим флагом Украины.

Жерсон Родригеш начинал сезон в «Динамо», после чего был отдан в аренду в «Труа», но из французского клуба игрока сборной Люксембурга выгнали. Оливье Тилль был одним из лидеров «Ворсклы». В 16 матчах чемпионата Украины на его счету 8 голов и 7 голевых передач.

Отметим, что Родригеш встречается с украинской экс-теннисисткой Ольгой Янчук, которая родила ему ребенка. Ранее Родригеш говорил, что война в Украине для него не проблема.