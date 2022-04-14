Стартовый состав Динамо на матч против Галатасарая

Сегодня в 17:00 начнется благотворительный матч между «Динамо» и «Галатасараем». Киевляне выйдут на игру в следующем составе:
Стартовый состав Динамо: 1. Бущан – 20. Караваев, 4. Попов, 34. Сирота, 14. Вивчаренко – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 99. Антюх, 15. Цыганков – 41. Беседин.
Запасные: 71. Бойко, 35. Нещерет, 6. Бурда, 8. Шепелев, 9. Кравченко, 17. Ванат, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 25. Забарный, 28. Кулач, 44. Дубинчак, 73. Боль, 89. Бражко.
Источник — Sport.ua
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