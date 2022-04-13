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Галатасарай
0 : 0
Динамо Киев
14.04.2022 17:00

Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля в 17:00 трансляцию благотворительного матча в Стамбуле

  • 13.04.2022 07:45
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Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Галатасарай

Второй поединок в рамках благотворительного турне киевское «Динамо» проведет в Стамбуле против многократного чемпиона Турции – «Галатасарая».

Поединок состоится в четверг, 14 апреля, на Nef Stadium, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Цель проведения благотворительных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

В первой игре 12 апреля «Динамо» победило варшавскую «Легию» со счетом 3:1. Сначала отличился Виталий Буяльский, а затем дубль оформил Артем Беседин.

Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

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