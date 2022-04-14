Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
Галатасарай
1 : 3
Динамо Киев
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Галатасарай – Динамо – 1:3. Снова забили три. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Стамбуле

  • 14.04.2022 20:35
  • 1222 просмотра
  • 0 комментариев
Галатасарай – Динамо – 1:3. Снова забили три. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В четверг, 14 апреля, киевское «Динамо» провело очередной матч в рамках благотворительного турне «Матч за Мир!».

Цель турне – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором. После победы над варшавской «Легией» (3:1) киевляне отправились в Стамбул, где сыграли против многократного чемпиона Турции – «Галатасарая».

Табло зафиксировало счет 3:1 – вторая победа «Динамо» в благотворительном турне при остроатакующей игре, от которой получают удовольствие как болельщики, так и сами футболисты.

Благотворительный матч

14 апреля 2022. Стамбул, NEF Stadyumu

Галатасарай (Стамбул, Турция) – Динамо (Киев, Украина) – 1:3

Голы: Бариш Йилмаз, 56 – Буяльский, 14, Беседин, 28, Цыганков, 80.

Галатасарай (стартовый состав): 26. Пенья – 5. Озтюрк, 15. Пульгар, 19. Байрам, 21. Моруцан, 53. Бариш, 54. Килинч, 66. Арда Туран (К), 67. Дервишоглу, 88. Кайя, 93. Боэ.

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 63) – 20. Караваев (9. Кравченко, 46), 4. Попов (25. Забарный, 63), 34. Сирота (73. Боль, 63), 14. Вивчаренко (44. Дубинчак, 46) – 5. Сидорчук (К, 18. Андриевский, 63), 10. Шапаренко (8. Шепелев, 63), 29. Буяльский (19. Гармаш, 76), 99. Антюх (28. Кулач, 46), 15. Цыганков (89. Бражко, 82) – 41. Беседин (17. Ванат, 46).

Видеообзор матча

Эмоциональное исполнение гимна

ГОЛ! 0:1 Буяльский, 14 мин.

ГОЛ! 0:2. Беседин, 28 мин.

ГОЛ! 1:1. Йилмаз, 56 мин.

ГОЛ! 1:3. Цыганков, 80 мин.

Незасчитанный гол Кулача, 90 мин.

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
56' ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
29' ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
14' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности