Жерсон РОДРИГЕШ: «Война в Украине? Это не проблема для меня»

Вингер «Динамо» Жерсон Родригеш, который недавно оформил переход в турецкий «Эюпспор» на правах аренды до конца сезона, заявил, что ему повезло не находится в Украине, когда российская армия осуществила на нее нападение.

«Конечно, война в определенной степени затронула меня. Мои друзья в Украине сильно пострадали. Мой ребенок и семья были в Украине, когда началась война. Хочу, чтобы война поскорее закончилась и мы вернулись к обычной жизни. Мне немного повезло, я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не является большой проблемой для меня», - заявил Родригеш.

Напомним, в начале текущего сезона Жерсон Родригеш на правах аренды из «Динамо» перешел в «Труа», но во французском клубе в очередной раз оскандалился из-за проблем с дисциплиной и был отчислен досрочно.