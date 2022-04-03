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Жерсон РОДРИГЕШ: «Война в Украине? Это не проблема для меня»

Легионер забрал семью и открыто заявил, что не сильно переживает за остальных

  • 03.04.2022 11:49
  • 3318 просмотров
  • 5 комментариев
Жерсон РОДРИГЕШ: «Война в Украине? Это не проблема для меня»
© ФК Эюпспор. Жерсон Родригеш (справа)

Вингер «Динамо» Жерсон Родригеш, который недавно оформил переход в турецкий «Эюпспор» на правах аренды до конца сезона, заявил, что ему повезло не находится в Украине, когда российская армия осуществила на нее нападение.

«Конечно, война в определенной степени затронула меня. Мои друзья в Украине сильно пострадали. Мой ребенок и семья были в Украине, когда началась война. Хочу, чтобы война поскорее закончилась и мы вернулись к обычной жизни. Мне немного повезло, я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не является большой проблемой для меня», - заявил Родригеш.

Напомним, в начале текущего сезона Жерсон Родригеш на правах аренды из «Динамо» перешел в «Труа», но во французском клубе в очередной раз оскандалился из-за проблем с дисциплиной и был отчислен досрочно.

Источник — Hurriyet

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P., 03.04.2022 11:55
    +4
    Він як був недофутболістом та конченим уйобіщем, так ним і залишився. 
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    Lesovij7, 03.04.2022 12:17
    +1
    Очень жаль что его т подписали в свое время, игрок 1 матча
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    online
    sl1d3r1985, 03.04.2022 12:14
    0
    интересно а хоть кто нибудь из нас задумался насколько мы все лицемеры ??? каждый год на планете где нибудь да воюют , Израиль вон уже хреналлиард лет живет на войне с сектором Газы ! И везде гибли обычные мирные люди ! И что то я не видел митингов у нас с призывами что то где то остановить , прекратить убивать мирных , собирать гумпомощь и т.д. ! А когда это коснулось нас ( гореть бы в аду кремлевской собаке ) так вся планета сразу обязана начать за нас переживать , помогать и спасать !
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    online
    ALKOSruLKA, 03.04.2022 12:11
    -6
    ого мінусів накидали, а що, я неправду написав ? ...др0чери ДК будуть до останнього захищати Медведчуківсько-Суркісівське кодло, а не рідний клуб... А що стосується Жерсона - дуже здав, набрав лишню вагу... Між сьогоденням і періодом його гри проти збірної України - деградація очевидна...
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    online
    ALKOSruLKA, 03.04.2022 11:59
    -11
    ...Якщо Сурок старший вивіз своїх внуків-призовників, чому має легіонер ДК переживати ?
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