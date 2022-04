ФОТО. Игрока Специи заменили из-за серьги в ухе

Вчера «Специя» в 33-м туре Серии А дома проиграла 1:3 «Интеру». Во время матча произошел неординарный случай.

На 60-й минуте на замену в составе «Специи» вышел форвард Мбала Нзола. Однако уже на 70-й минуте он был заменен.

Дело в том, что арбитр матча Фабио Мареска заметил в ухе Нзола большую сережку, а играть с разного рода украшениями и ювелирными изделиями запрещено. Рефери попросил Нзола покинуть поле и снять сережку.

Избавиться от предмета Нзола так и не удалось – ни самостоятельно, ни при помощи врача команды. Наставнику «Специи» Тиаго Мотти не оставалось ничего кроме как сделать обратную замену.

60': M'Bala Nzola comes in as a sub

66': Referee instructs Nzola to take earrings off

70': M'Bala Nzola is substituted because he can't get his earrings off.



You won't see this everyday.😅 #Nzola pic.twitter.com/kE5Dta4qwV