Коваленко сыграл против Интера, Специя уступила лидеру

«Специя» в матче чемпионата Италии принимала «Интер» и уступила со счетом 1:3. Украинский хавбек хозяев Виктор Коваленко вышел в старте и провел на поле первый тайм.

«Интер» вернул себе лидерство, а «Специя» с 33 очками находится в 11 пунктах над зоной вылета.

Чемпионат Италии. 33-й тур

Специя - Интер 1:3

Голы: Маджиоре, 88 - Брозович, 31, Мартинес, 73, Санчес, 90+4