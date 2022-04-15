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33-й тур
Специя
1 : 3
Интер Милан
15.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Коваленко сыграл против Интера, Специя уступила лидеру

Виктор отыграл 45 минут

  • 15.04.2022 21:55
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Коваленко сыграл против Интера, Специя уступила лидеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче чемпионата Италии принимала «Интер» и уступила со счетом 1:3. Украинский хавбек хозяев Виктор Коваленко вышел в старте и провел на поле первый тайм.

«Интер» вернул себе лидерство, а «Специя» с 33 очками находится в 11 пунктах над зоной вылета.

Чемпионат Италии. 33-й тур

Специя - Интер 1:3
Голы: Маджиоре, 88 - Брозович, 31, Мартинес, 73, Санчес, 90+4

Источник — Sport.ua

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