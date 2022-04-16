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33-й тур
Специя
1 : 3
Интер Милан
15.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Специя – Интер – 1:3. Коваленко проиграл. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии

  • 16.04.2022 03:44
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Специя – Интер – 1:3. Коваленко проиграл. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Интер» в гостях победил «Специю» со счетом 3:1.

У «Интера» голами отметились Марсело Брозович, Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес.

«Интер» набрал 69 очков и отстает на 2 очка от лидера – «Милана».

Серия А. 33-й тур

Специя – Интер – 1:3

Голы: Маджоре, 88 – Брозович, 31, Мартинес, 73, Санчес, 90+4.

Специя: Проведель, Реца (Феррер, 37), Кивер, Бастони (Верде, 60), Амиан, Эрлич, Николау, Коваленко (Агудело, 46), Маджоре, Манай (Нзола, 60, Антист, 70), Гьяси.

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 75), Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 82), Хакан Чалханоглу (Видаль, 75), Барелла, Брозович, Джеко (Санчес, 60), Перишич, Корреа (Мартинес, 60).

Предупреждения: Бастони, 10, Николау, 86.

Судья: Мареска (Италия).

ГОЛ! 0:1. Брозович, 31 мин.

ГОЛ! 0:2. Мартинес, 73 мин.

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
88' ГОЛ ! Мяч забил Джулио Маджоре (Специя).
73' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
31' ГОЛ ! Мяч забил Марцело Брозович (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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