Азаренко рассказала, почему демонстративно ушла с матча с Фругвиртовой

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко объяснила, почему неожиданно снялась с матча с 16-летней Фругвиртовой в Майами.



«Мне не стоило выходить на корт сегодня. Последние несколько недель были очень стрессовыми в моей личной жизни. Последний матч дался мне очень тяжело, но я хотела сыграть перед великолепной аудиторией, которая меня очень поддерживала в первой игре. Хотела выйти и попробовать, но это было ошибкой. Я надеюсь взять паузу и вернуться.



Прошу прощения у болельщиков за произошедшее, вы так здорово меня поддерживали. Это была единственная причина, по которой я решила выйти на корт. Я всегда готова к вызовам и турнирному давлению, но сегодня было уже слишком. Мне нужно извлечь из этого урок.



Хотела бы поздравить свою соперницу и пожелать ей удачи на этом турнире и в начале профессиональной карьеры», – заявила Азаренко.

Statement from Victoria Azarenka:



I shouldn’t have gone on the court today. The last few weeks have been extremely stressful in my personal life. Last match took so much out of me, but I wanted to play in front of a great audience as they helped me pull through my first match... pic.twitter.com/lufnyYyyZg