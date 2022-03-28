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Азаренко рассказала, почему демонстративно ушла с матча с Фругвиртовой

Виктория сделала ошибку, выйдя на этот поединок

  • 28.03.2022 13:45
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Азаренко рассказала, почему демонстративно ушла с матча с Фругвиртовой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко объяснила, почему неожиданно снялась с матча с 16-летней Фругвиртовой в Майами.
 
«Мне не стоило выходить на корт сегодня. Последние несколько недель были очень стрессовыми в моей личной жизни. Последний матч дался мне очень тяжело, но я хотела сыграть перед великолепной аудиторией, которая меня очень поддерживала в первой игре. Хотела выйти и попробовать, но это было ошибкой. Я надеюсь взять паузу и вернуться.
 
Прошу прощения у болельщиков за произошедшее, вы так здорово меня поддерживали. Это была единственная причина, по которой я решила выйти на корт. Я всегда готова к вызовам и турнирному давлению, но сегодня было уже слишком. Мне нужно извлечь из этого урок.
 
Хотела бы поздравить свою соперницу и пожелать ей удачи на этом турнире и в начале профессиональной карьеры», – заявила Азаренко.

Источник — Twitter

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