ВИДЕО. Азаренко неожиданно снялась с матча с 16-летней Фругвиртовой

16-летняя чешка Линда Фругвиртова пробилась в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Майами.
В матче третьего круга она уверенно обыгрывала экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко, но встреча была завершена досрочно.
После счета 0:3 во втором сете представительница Беларуси подошла к судье на вышке и сообщила, что снимается с матча. Ей предложили вызвать на корт физио, но Виктория очень быстро покинула корт.
Майами. Третий круг
Линда Фругвиртова (Чехия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:2, 3:0
Далее по сетке Линде предстоит сыграть с шестой ракеткой мира Паулой Бадосой.
Wow.... pic.twitter.com/SuVWW7cQZ1— Marty (@Svitoflopina) March 27, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.