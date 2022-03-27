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ВИДЕО. Азаренко неожиданно снялась с матча с 16-летней Фругвиртовой

Экс-первая ракетка мира проигрывала юному дарованию и решила уйти по-английски

  • 27.03.2022 22:04
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ВИДЕО. Азаренко неожиданно снялась с матча с 16-летней Фругвиртовой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Фругвиртова

16-летняя чешка Линда Фругвиртова пробилась в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Майами.
 
В матче третьего круга она уверенно обыгрывала экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко, но встреча была завершена досрочно.
 
После счета 0:3 во втором сете представительница Беларуси подошла к судье на вышке и сообщила, что снимается с матча. Ей предложили вызвать на корт физио, но Виктория очень быстро покинула корт.
 
Майами. Третий круг
Линда Фругвиртова (Чехия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:2, 3:0

Далее по сетке Линде предстоит сыграть с шестой ракеткой мира Паулой Бадосой. 

Источник — Sport.ua

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