  4. С выходом в 1/2 финала Рима Свитолиной покорилось несколько достижений
14 мая 2026, 16:40 | Обновлено 14 мая 2026, 16:43
С выходом в 1/2 финала Рима Свитолиной покорилось несколько достижений

Переиграв Рыбакину в четвертьфинале, Элина одержала 24-ю победу на тысячнике в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 мая Элина Свитолина переиграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину и пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Победа над Рыбакиной стала для Свитолиной 24-й на тысячнике в Риме – она сравнялась по этому показателю с легендарной Сереной Уильямс.

С момента введения формата WTA 1000 в 2009 году только две теннисистки одержали больше побед на Открытом чемпионате Италии, чем Свитолина: Виктория Азаренко (27) и Ига Свентек (25).

Турнир в Риме – исторически успешен для Элины. Свитолина выигрывала здесь трофеи в 2017 и 2018 годах. Предстоящий полуфинал станет для Свитолиной третьим на этих кортах. Элина повторила свой лучший результат на турнирах категории WTA 1000 – столько же полуфиналов у нее только в Катаре.

С начала 2025 года Свитолина стала четвертой теннисисткой, сумевшей одержать волевую победу над Рыбакиной (оформить камбек после проигранного первого сета). И что интересно: три предыдущие теннисистки после этого выигрывали турнир – Лейла Фернандес в Вашингтоне, Виктория Мбоко в Монреале и Арина Соболенко в Индиан-Уэллсе.

Свитолина одержала 48-ю победу в карьере над представительницей топ-10 (60 поражений), 27-ю над топ-5 (37 поражений) и 12-ю над топ-2 (14 поражений).

В полуфинале турнира WTA 1000 в Риме Свитолина поборется с третьей ракеткой мира Игой Свентек. Встреча начнется 14 мая не ранее 21:30 по Киеву.

Sport.ua подготовил анонс предстоящего полуфинала между Свитолиной и Свентек, а также проведет видеотрансляцию поединка.

Инфографика

