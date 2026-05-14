С выходом в 1/2 финала Рима Свитолиной покорилось несколько достижений
Переиграв Рыбакину в четвертьфинале, Элина одержала 24-ю победу на тысячнике в Италии
13 мая Элина Свитолина переиграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину и пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Победа над Рыбакиной стала для Свитолиной 24-й на тысячнике в Риме – она сравнялась по этому показателю с легендарной Сереной Уильямс.
С момента введения формата WTA 1000 в 2009 году только две теннисистки одержали больше побед на Открытом чемпионате Италии, чем Свитолина: Виктория Азаренко (27) и Ига Свентек (25).
Турнир в Риме – исторически успешен для Элины. Свитолина выигрывала здесь трофеи в 2017 и 2018 годах. Предстоящий полуфинал станет для Свитолиной третьим на этих кортах. Элина повторила свой лучший результат на турнирах категории WTA 1000 – столько же полуфиналов у нее только в Катаре.
С начала 2025 года Свитолина стала четвертой теннисисткой, сумевшей одержать волевую победу над Рыбакиной (оформить камбек после проигранного первого сета). И что интересно: три предыдущие теннисистки после этого выигрывали турнир – Лейла Фернандес в Вашингтоне, Виктория Мбоко в Монреале и Арина Соболенко в Индиан-Уэллсе.
Свитолина одержала 48-ю победу в карьере над представительницей топ-10 (60 поражений), 27-ю над топ-5 (37 поражений) и 12-ю над топ-2 (14 поражений).
В полуфинале турнира WTA 1000 в Риме Свитолина поборется с третьей ракеткой мира Игой Свентек. Встреча начнется 14 мая не ранее 21:30 по Киеву.
Sport.ua подготовил анонс предстоящего полуфинала между Свитолиной и Свентек, а также проведет видеотрансляцию поединка.
Инфографика
3 - Elina Svitolina has reached a third semi-final at the Internazionali d’Italia, equalling the Qatar Open (three) for her most at a single WTA-1000 event. Triple!#IBI26 | @InteBNLdItalia @WTA pic.twitter.com/Mpnw66x1q5— OptaAce (@OptaAce) May 13, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Янник одолел Андрея Рублева в двух сетах
Поединок 1/4 финала состоится 13 мая и начнется не ранее 20:00 по Киеву