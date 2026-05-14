Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14 мая 2026, 15:05 | Обновлено 14 мая 2026, 15:07
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/2 финала начнется 14 мая не ранее 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

14 мая в полуфинале турнира в Риме встретятся Элина Свитолина (WTA 10) и Ига Свентек (WTA 3).

Начало встречи запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Украинская спортсменка в очередной раз доказывает, что турнир в Риме для нее успешный, ведь она его дважды выигрывала. Отдельно отмечу и тот факт, что Свитолина сильно проводит текущий сезон, ведь она сыграет уже шестой полуфинал. После этого украинка гарантировано поднимется на две позиции в рейтинге.

Здесь теннисистка провела только один сложный матч, против мощной Рыбакиной в четвертьфинале – 2:6, 6:4, 6:4. В других встречах украинка уверенно прошла соперниц, не отдав ни сета, пострадали итальянка Базилетти – 6:1, 6:3, американка Баптист – 6:1, 6:2 и чешка Бартункова – 6:2, 6:3. Свитолина в очередной раз дает понять, что находится в отличной форме.

Польская спортсменка остается титаном современного тенниса, хотя выдает не лучший сезон, ведь не смогла взять ни одного титула, даже финалов пока не было, а этот полуфинал – первый в 2026 году. На счету Свентек 18 побед в 26 встречах. Грунт считается коронным покрытием теннисистки, достаточно вспомнить, что она целых четыре раза выигрывала Ролан Гаррос.

Турнир в Риме спортсменка начала с тяжелой победы над американкой Макнелли 6:1, 6:7, 6:3, зато в дальнейшем Ига громила своих соперниц, она прошла итальянку Коччаретто – 6:1, 6:0, японку Осаку – 6:2, 6:1 и американку Пегулу – 6:2, 6:1. Полька очень хочет взять первый титул в сезоне.

В очных противостояниях пока ведет полька со счетом 4:2, имеет перевес Свентек и на грунте – 2:0. Спортсменки уже пересекались в текущем сезоне, тогда в четвертьфинале Индиан-Уэллс Свитолина смогла выиграть 6:2, 4:6, 6:4.

Между собой сыграют теннисистки топ-уровня, входящие в десятку мирового рейтинга. Полька будет считаться фаворитом, она имеет перевес в очных противостояниях, находится выше в рейтинге, а также особо опасна на грунте.

Свитолина может похвастаться стабильностью в этом сезоне, что не так мало, украинка знает, что способна обыграть любую соперницу. Жду интересного матча, поэтому ставлю на тотал больше 19,5 геймов за 1.81.

Прогноз Sport.ua: Тотал геймов больше 19.5 за 1.81 по линии БК betking.

Даниил Агарков
