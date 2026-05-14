Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Риме
14 мая 2026, 15:51 | Обновлено 14 мая 2026, 16:30
14 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.
В полуфинале украинка встретится с третьей ракеткой мира Игой Свентек из Польши. Поединок начнется не ранее 21:30 по Киеву.
Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 4:2 в пользу Элины.
Победительница поединка в финале поборется либо с Коко Гауфф, либо с Сораной Кырстей.
За ідеєю змагань кожний наступний етап повинен бути важчим за попередній, і в ньому випадкові пасажири рідкість. Тоді сьогодні перед грою виникає питання. Хто сильніший, Рибакіна, чи Швьонтек? На поточні рейтинги можна не дивитися. А на що тоді слід звертати увагу? На сьогоднішню гру. У такому випадку іга являє собою реінкарнацію тої Іги, що довго царювала у Турі пару років тому.. Сподіваюсь, що тренерський штаб Еліни щось придумав для нейтралізації полячки. А від себе хочу побажати Еліні вдалої гри та перемоги, на яку чекають тисячі її вболівальників, як в Україні, так і за її межами!
