Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина и Кырстя установили рекорд после побед над Рыбакиной и Соболенко
14 мая 2026, 11:46 | Обновлено 14 мая 2026, 17:14
Свитолина и Кырстя установили рекорд после побед над Рыбакиной и Соболенко

Элина и Сорана переиграли вторую и первую ракетку мира соответственно на тысячнике в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме в полуфиналах сыграют две теннисистки, старше 30 лет – 36-летняя румынка Сорана Кырстя и 31-летняя украинка Элина Свитолина.

В 1/16 финала тысячника Кырстя выбила первую ракетку мира Арину Соболенко, отыгравшись после проигранного первого сета. Сорана на пути к полуфиналу также одолела Татьяну Марию, Линду Носкову и Алену Остапенко.

Свитолина в четвертьфинале переиграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину в трех партиях, оформив камбек после 2:6 в первом сете. На счету Элины в столице Италии также победы над Ноэми Базилетти, Хейли Баптист и Николой Бартунковой.

С момента введения формата Tier (WTA 1000 / WTA Premier / Mandatory) в 1990 году это первый случай, когда две теннисистки старше 30 лет одержали волевые победы над первой и второй ракетками мира на одном и том же турнире WTA.

Кырстя и Свитолина могут встретиться друг с другом в финале Рима. Для этого Соране нужно пройти Коко Гауфф, а Элине – Игу Свентек.

