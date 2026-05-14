Свитолина и Кырстя установили рекорд после побед над Рыбакиной и Соболенко
Элина и Сорана переиграли вторую и первую ракетку мира соответственно на тысячнике в Риме
На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме в полуфиналах сыграют две теннисистки, старше 30 лет – 36-летняя румынка Сорана Кырстя и 31-летняя украинка Элина Свитолина.
В 1/16 финала тысячника Кырстя выбила первую ракетку мира Арину Соболенко, отыгравшись после проигранного первого сета. Сорана на пути к полуфиналу также одолела Татьяну Марию, Линду Носкову и Алену Остапенко.
Свитолина в четвертьфинале переиграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину в трех партиях, оформив камбек после 2:6 в первом сете. На счету Элины в столице Италии также победы над Ноэми Базилетти, Хейли Баптист и Николой Бартунковой.
С момента введения формата Tier (WTA 1000 / WTA Premier / Mandatory) в 1990 году это первый случай, когда две теннисистки старше 30 лет одержали волевые победы над первой и второй ракетками мира на одном и том же турнире WTA.
Кырстя и Свитолина могут встретиться друг с другом в финале Рима. Для этого Соране нужно пройти Коко Гауфф, а Элине – Игу Свентек.
1 - Since the Tier format’s introduction in 1990, this is the first time two players aged 30+ (Elina Svitolina and Sorana Cirstea) have claimed comeback wins over the WTA #1 and #2 at the same event. Wow!#IBI26 | @InteBNLdItalia @WTA— OptaAce (@OptaAce) May 13, 2026
