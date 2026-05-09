Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
Арина сенсационно проиграла Соране Кырсте в трех сетах
Первая ракетка мира Арина Соболенко вылетела с грунтового турнира WTA 1000 в Риме в матче 1/16 финала.
Соболенко проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (WTA 27) в трех сетах за 2 часа и 14 минут – 6:2, 3:6, 5:7.
Счет очных встреч теннисисток – 2:2.
Для Кырсти это первая победа над теннисисткой из топ-10 с 2025 года. В прошлом году на тысячнике в Дубае представительница Румынии одолела Эмму Наварро, на тот момент восьмую ракетку мира, в 1/8 финала.
В 36 лет и 28 дней Кырстя стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось: одолеть первую ракетку мира на грунте, одержать не только камбек-победу, но и дебютную победу против лидера рейтинга WTA.
В поединке 1/8 финала Сорана сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала
Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя [26] – 6:2, 3:6, 5:7
36, 28 - Since the WTA rankings were first published in 1975, Sorana Cirstea (36y 28d) is now the oldest player to:— OptaAce (@OptaAce) May 9, 2026
defeat the WTA #1 on clay ✅
claim a comeback win vs the WTA #1 ✅
claim a maiden win vs the WTA #1 ✅
Wowee.#IBI26 | @InteBNLdItalia @WTA
