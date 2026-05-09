Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
WTA
09 мая 2026, 19:21 | Обновлено 09 мая 2026, 19:48
3261
20

Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной

Арина сенсационно проиграла Соране Кырсте в трех сетах

09 мая 2026, 19:21 | Обновлено 09 мая 2026, 19:48
3261
20 Comments
Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко вылетела с грунтового турнира WTA 1000 в Риме в матче 1/16 финала.

Соболенко проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (WTA 27) в трех сетах за 2 часа и 14 минут – 6:2, 3:6, 5:7.

Счет очных встреч теннисисток – 2:2.

Для Кырсти это первая победа над теннисисткой из топ-10 с 2025 года. В прошлом году на тысячнике в Дубае представительница Румынии одолела Эмму Наварро, на тот момент восьмую ракетку мира, в 1/8 финала.

В 36 лет и 28 дней Кырстя стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось: одолеть первую ракетку мира на грунте, одержать не только камбек-победу, но и дебютную победу против лидера рейтинга WTA.

В поединке 1/8 финала Сорана сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя [26] – 6:2, 3:6, 5:7

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

По теме:
Действующая чемпионка потерпела фиаско в 1/16 финала на супертурнире в Риме
Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме
Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме
Арина Соболенко Сорана Кырстя WTA Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(63)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08 мая 2026, 22:59 192
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею

Спасибо нашей команде и сборной Литвы

Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 09 мая 2026, 13:02 1
Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/16 финала состоится 9 мая и начнется не ранее 13:30 по Киеву

Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Футбол | 09.05.2026, 14:27
Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09.05.2026, 08:01
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09.05.2026, 00:58
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сорана - красуня! Завалила бульбозавра! Вболів сьогодні за неї як за своїх. Невже і після цього не передумає завершувати кар'єру?
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
День победы
Ответить
+9
Показать Скрыть 2 ответа
Ого, я розраховував що її Бенчич винесе , а тут все набагато швидше. Чим більше перемог над цим, тим більше у інших повинно з'являтися впевненості , що вона переможна. Кирстя нічим не краща за Марту й Еліну. 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Не такий страшний ...бульбозавр, як його малюють) Молодець Сорана! 
Ответить
+7
матюкалася?
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Якщо відліт Паоліні на ранніх стадіях був передбачуваним, то тут справді сенсації не займати. Можна констатувати, що після Маямі гра у бульбоподібної не йде, а точніше грати на ґрунті так і не навчилася. До поразки від дуже нестабільної Баптіст, ще й добавився відліт від ветеранки – майже пенсіонерки Сорани.
Ответить
+5
Тому що не злякалася. Якщо бульботварюку не лякатися, вона сиплеться. В них рахунок особистих 2:2.
І ще Остапка опустила товаришку Чжен!
Ответить
+4
Справа Даяни живе, сьогодні у грі бульбозавра. А взагалі, Кирстя молодець! Викинула цю фактично орчиху з римського турніру
Ответить
+4
Красуня Сорана просто неймовірна! 😍 Браво! От чого чого а те що Сорана відправить додому Сабалєнку я ніяк не очікував 
Ответить
+2
🐮
Ответить
+2
Прикольно🤩 Молодец румыночка Сорана!❤️🇷🇴
Ответить
+1
Фотогалерея, як дзеркало історії, хто справжня жінка, а хто нащадок андрофагів.
Ответить
0
Ех...добре чистилася сітка для Саші
Ответить
0
Йо хо хо, акєла апять промахнулись. Тепер шанс для любітєльніци мутної води та дєпутаткі от сєвєрних народов. А для Еліни.. на жаль, мабуть що ні. До вєнца бєзшлємія, схоже там  і просто безтрофейний додався.
Ответить
-5
Популярные новости
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 5
Бокс
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 14
Футбол
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем