Рекорды и достижения, которые покорились Рыбакиной на US Open 2026

В ночь на 13 сентября Елена Рыбакина стала чемпионкой US Open 2026, переиграв в финале Арину Соболенко.

Для Рыбакиной этот трофей стал третьим на турнирах Grand Slam после Уимблдона-2022 и Australian Open 2026.

Всего у Рыбакиной теперь 14 трофеев на уровне Тура и три в сезоне 2026 года.

Sport.ua собрал самые важные рекорды и достижения, которые покорились Рыбакиной на USO-2026.

Рыбакина имеет идеальный баланс 12–0 на US Open в матчах, где она выигрывала первый сет, причем все 12 побед в итоге были одержаны в двух сетах.

Елена завоевала третий в карьере титул Grand Slam. Она стала одной из трех теннисисток, выигравших как минимум три мейджора с начала десятилетия, наряду с Игой Свентек (6) и Ариной Соболенко (4).

Рыбакина стала первой теннисисткой после Виктории Азаренко на Australian Open-2012, которая на одном слэме обыграла бывших чемпионок GS и в полуфинале, и в финале.

С момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году Рыбакина стала лишь второй теннисисткой, которая дважды за один сезон победила первую ракетку мира в финалах турниров GS. Ранее это удавалось только Штеффи Граф – на Roland Garros и US Open в 1995 году.

Также Рыбакина гарантировала себе первое место в рейтинге еще выходом в полуфинал US Open. Она стала первой представительницей Казахстана, которая стала первой ракеткой. Елена завершила 99-недельное пребывание Соболенко на №1.

До 2026 года Рыбакина ни разу не доходила в Нью-Йорке дальше четвертого круга.

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Видеообзор финала US Open 2026

ФОТО. Елена Рыбакина с трофеем US Open 2026