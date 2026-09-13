Рыбакина дожала Соболенко в финале US Open 2026 и завоевала трофей
Елена в трех сетах переиграла Арину и выиграла второй титул на мейджорах в 2026 году
Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 2) стала победительницей Открытого чемпионата США 2026.
В финале американского мейджора казахстанка в трех сетах переиграла «нейтральную» Арину Соболенко (WTA 1) за 2 часа и 21 минуту.
US Open 2026. Финал
Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 4:6, 7:5, 2:6
Рыбакина завоевала третий трофей на мейджорах в карьере и второй в 2026 году – в начале сезона Елена стала чемпионкой Australian Open, в финале также одолев Соболенко. Также на счету Елены титул на Уимблдоне-2022.
С понедельника Рыбакина поднимется на первое место в рейтинге WTA и сместит Соболенко на вторую позицию.
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