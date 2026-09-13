Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рыбакина дожала Соболенко в финале US Open 2026 и завоевала трофей
US Open
13 сентября 2026, 01:40 | Обновлено 13 сентября 2026, 01:54
1530
12

Рыбакина дожала Соболенко в финале US Open 2026 и завоевала трофей

Елена в трех сетах переиграла Арину и выиграла второй титул на мейджорах в 2026 году

13 сентября 2026, 01:40 | Обновлено 13 сентября 2026, 01:54
1530
12 Comments
Рыбакина дожала Соболенко в финале US Open 2026 и завоевала трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 2) стала победительницей Открытого чемпионата США 2026.

В финале американского мейджора казахстанка в трех сетах переиграла «нейтральную» Арину Соболенко (WTA 1) за 2 часа и 21 минуту.

US Open 2026. Финал

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 4:6, 7:5, 2:6

Рыбакина завоевала третий трофей на мейджорах в карьере и второй в 2026 году – в начале сезона Елена стала чемпионкой Australian Open, в финале также одолев Соболенко. Также на счету Елены титул на Уимблдоне-2022.

С понедельника Рыбакина поднимется на первое место в рейтинге WTA и сместит Соболенко на вторую позицию.

По теме:
Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Н. Киченок вышла в финал отбора Гвадалахары, выиграв тай-брейк на 22 очка
Елена Рыбакина Арина Соболенко US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер передумал и готов возглавить Динамо – источник
Футбол | 12 сентября 2026, 08:11 9
Известный тренер передумал и готов возглавить Динамо – источник
Известный тренер передумал и готов возглавить Динамо – источник

Переговоры между Йорданеску и «Динамо» находятся на финальной стадии

ОФИЦИАЛЬНО. Вторая игра за день. Матч Верес – Кудровка перенесен
Футбол | 12 сентября 2026, 20:43 22
ОФИЦИАЛЬНО. Вторая игра за день. Матч Верес – Кудровка перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Вторая игра за день. Матч Верес – Кудровка перенесен

Государство-террорист не дало сыграть два из трех матчей дня

ВИДЕО. Анонсы финалов US Open 2026 от канала Game Set Ukraine
Теннис | 12.09.2026, 20:47
ВИДЕО. Анонсы финалов US Open 2026 от канала Game Set Ukraine
ВИДЕО. Анонсы финалов US Open 2026 от канала Game Set Ukraine
Майк ТАЙСОН: «Он его победит. Этот парень становится лучше»
Бокс | 12.09.2026, 04:12
Майк ТАЙСОН: «Он его победит. Этот парень становится лучше»
Майк ТАЙСОН: «Он его победит. Этот парень становится лучше»
Известна историческая сумма призовых Магучих за победу на абсолютном ЧМ
Другие виды | 12.09.2026, 08:40
Известна историческая сумма призовых Магучих за победу на абсолютном ЧМ
Известна историческая сумма призовых Магучих за победу на абсолютном ЧМ
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Риба підтвердила перший номер  кваліфікаціі
Ответить
+8
Зовсім не фанат Рибакіної. Але молодець. Новий статус підтвердила. А навіжена знову ракетку розтрощила...ще піде нап'ється...думаю, тепер це буде чимраз частіше)
Ответить
+7
Молодець Рибакiна, деморалiзувала цю бетономiшалку. Справедливо!
Ответить
+5
Хороша перемога.
Ответить
+5
Без визгов, криков, Рыба показала кто#1
 И палка стреляет не раз в год )
Ответить
+3
Браво, Рыбакина!
и соси, омоновка, вместе с первым среди равных
Ответить
+1
яка та рибакіна  страшна... Ну от хай марта бере на замітку план гри проти сабаленко. А не хот доги їсть
Ответить
0
Рибакіна - соболенко це як Полісся - Шахтар.  Був один домінатор, в якого з'явився незручний суперник і скинув його з вершини.
Навіть по кольорах збіг   Бульбашка грала в помаранчевому, казахстанка в жовтувато-зеленувато-чорному
Полісся теж стане чемпіоном 2026/27
Ответить
-2
Молодец, московский характер Рыбакиной додавил эту стероидницу с Минска. Все таки важно, где и в какой семье ты родился. Сразу видно что Рыбакина родом из интеллигенции московской, ее воспитание. Не то что, это минская быдлячка ариночка. И как же бесили трибуны в Нью-йорке открыто болея за колхозницу с цепью на шее, подумали что она типа своя, раз цепь на шею нацепила? Особенно бесили Джек Пол и его порно звезда жена, хоть она и олимпийская чемпионк, когда прыгала на выигранных очках арыночки
Ответить
-5
Заслужено, шо тут сказать. Росіянка зараз реально дуже сильна. В свою чергу Аріна таку кількість невимушених помилок зробила, в простих ситуаціх, то в сітку то ще кудись. Неприпустимо для тенісистки такого класу, першої ракетки так грати. На інших стадіях проти інших суперниць проканало би, але не тут не зараз і не проти такої машини. 
Ответить
-6
У 3 партії фарма скінчилася? Боротьба була тільки на подачах улюблениці бу-фюрера: 2:2, 16:16. На Таранькиних - взагалі без шансів: 4:0, 16:3. 3 виграні м'ячі на прийомі за цілий сет! Це цілковита безпомічність і капітуляція. 
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Прыжки с шестом. Дюплантис и Каралис устроили шоу на абсолютном ЧМ
Прыжки с шестом. Дюплантис и Каралис устроили шоу на абсолютном ЧМ
11.09.2026, 23:14
Другие виды
Ярослава МАГУЧИХ: «Это безумие, ведь ничего не изменилось»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это безумие, ведь ничего не изменилось»
11.09.2026, 05:44 17
Другие виды
Известный испанский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
Известный испанский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
12.09.2026, 12:22 3
Футбол
Девушка Мудрика показала на весь мир свое отношение к Украине
Девушка Мудрика показала на весь мир свое отношение к Украине
11.09.2026, 08:02 15
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после матча Шахтера против ПСВ
В УЕФА выступили с заявлением после матча Шахтера против ПСВ
11.09.2026, 08:12 10
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и сенсационно стала чемпионом мира!
Сборная Украины победила Португалию и сенсационно стала чемпионом мира!
11.09.2026, 10:37 10
Футбол
Голкипер Динамо попрощался с киевским клубом и присоединился к Полесью
Голкипер Динамо попрощался с киевским клубом и присоединился к Полесью
12.09.2026, 15:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем