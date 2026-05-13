  Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13 мая 2026, 23:23 | Обновлено 13 мая 2026, 23:53
Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия)!

В четвертьфинале украинка в трех сетах вырвала победу у второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Встреча завершилась за 2 часа и 23 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 2:6, 6:4, 6:4

Во второй партии Рыбакина забрала стартовый гейм на подаче и заработала два брейк-поинта в следующем гейме, но Свитолина сумела вернуться в игру и начала суперкамбек. Всего Элина отыграла 16 брейк-поинтов из 20.

Свитолина провела восьмое очное противостояние против Рыбакиной и в четвертый раз одолела казахстанку.

В полуфинале тысячника в столице Италии Элина поборется против Иги Свентек (Польша, WTA 3). Ранее Элина шесть раз играла против Иги и дважды одержала победу.

Комментарии 77
Яка молодець наша Еліна!  Такий тяжкий матч, дуже крута суперниця. Але Елінка порадувала нас і волею до перемоги і своєю майстерністю. Браво!!!
Очень крутая волевая победа! За последний эйс - отдельный респект !
Только Свитолина так может. Провалив начало, боролась за каждый мяч, навязала свою игру и переломила психологически Рыбу,в итоге дожав. Со Швентек будет не легче,а то и сложнее, но это не так важно,эта победа прибавит уверенности на РГ.
Неймовірна перемога! Надзвичайно потрібна нам в цей складний час!!!!!! Дякуємо, Еліно!
Просто вау!
С Победой, Элинка!
Спасибо за невероятные эмоции.
Один Эйс за три сета, но как восклицательный знак в конце победного матча.
Наші тенісистки - найкращі. Цей рік - український! 
Бажаю побачити "Третій Рим" ))))))
Ось так, малята. мамуля у вогні. 
Зібралась, поменше стала помилятися , зіграла активніше й Рибакіна видохлась. Молодчинка. Це дуже важлива психологічно перемога над топ2 світового рейтингу , яка не те,що в поганій формі підійшла до Риму. Вона тут і титул колись брала проти Гелі. Молодчинка. Далі Іга, яка тут честно кажучи більше лякає ніж Рибакіна. Але і Еліна не пальцем зроблена Удачі в півфіналі 
Імператриця Риму))  Так вже ті розіграши вигризала. Так, може і сєльодкіна немало помилялась, але до тієї помилки треба ще дотягнути, дочекатися, вимусити суперницю
Браво!!!!!
Неймовірно 🤩
Хароша "казашка"отримала мзди, і це чудово. 
Еліна пантера! 
Просто супер!!! Браво!!! З перемогою!!!
Браво. На характері! Риба , звісно, наплужила капець скільки. 2 вишеньки на торті в останньому геймі: епічний промах Риби та остання подача Еліни!
Як приємно бачити рибу раком))) З перемогою!!!
Очікувалося побиття, але такий матч і завершити ейсом - браво!!!
Оце так. А між іншим Рибакіна лідер чемпіонських перегонів нині.
три рази вимикав трансляцію, і через 3-4 хвилини знов вмикав - недаремно))) браво
