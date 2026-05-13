Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия)!

В четвертьфинале украинка в трех сетах вырвала победу у второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Встреча завершилась за 2 часа и 23 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 2:6, 6:4, 6:4

Во второй партии Рыбакина забрала стартовый гейм на подаче и заработала два брейк-поинта в следующем гейме, но Свитолина сумела вернуться в игру и начала суперкамбек. Всего Элина отыграла 16 брейк-поинтов из 20.

Свитолина провела восьмое очное противостояние против Рыбакиной и в четвертый раз одолела казахстанку.

В полуфинале тысячника в столице Италии Элина поборется против Иги Свентек (Польша, WTA 3). Ранее Элина шесть раз играла против Иги и дважды одержала победу.

