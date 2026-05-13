Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия)!
В четвертьфинале украинка в трех сетах вырвала победу у второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Встреча завершилась за 2 часа и 23 минуты.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 2:6, 6:4, 6:4
Во второй партии Рыбакина забрала стартовый гейм на подаче и заработала два брейк-поинта в следующем гейме, но Свитолина сумела вернуться в игру и начала суперкамбек. Всего Элина отыграла 16 брейк-поинтов из 20.
Свитолина провела восьмое очное противостояние против Рыбакиной и в четвертый раз одолела казахстанку.
В полуфинале тысячника в столице Италии Элина поборется против Иги Свентек (Польша, WTA 3). Ранее Элина шесть раз играла против Иги и дважды одержала победу.
Спасибо за невероятные эмоции.
Один Эйс за три сета, но как восклицательный знак в конце победного матча.
Еліна пантера!