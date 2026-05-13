Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме

На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) определены обе полуфинальные пары.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах переиграла Елену Рыбакину и далее поборется с Игой Свентек.

Полька в своем четвертьфинальном поединке разгромила Джессику Пегулу.

В полуфинале в верхней части сетки сойдутся Сорана Кырстя и Коко Гауфф.

Кырстя, которая идет по пути первой сеяной, в матче 1/4 финала одолела Алену Остапенко. Гауфф выбила «нейтралку» Мирру Андрееву.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Сорана Кырстя [26] – Алена Остапенко – 6:1, 7:6 (7:0)

Коко Гауфф [3] – Мирра Андреева [8] – 4:6, 6:2, 6:4

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Ига Свентек [4] – 1:6, 2:6

Элина Свитолина [7] – Елена Рыбакина [2] – 2:6, 6:4, 6:4

WTA 1000 Рим. Пары 1/2 финала

Сорана Кырстя [26] – Коко Гауфф [3]

Ига Свентек [4] – Элина Свитолина [7]

