Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) определены обе полуфинальные пары.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах переиграла Елену Рыбакину и далее поборется с Игой Свентек.
Полька в своем четвертьфинальном поединке разгромила Джессику Пегулу.
В полуфинале в верхней части сетки сойдутся Сорана Кырстя и Коко Гауфф.
Кырстя, которая идет по пути первой сеяной, в матче 1/4 финала одолела Алену Остапенко. Гауфф выбила «нейтралку» Мирру Андрееву.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Сорана Кырстя [26] – Алена Остапенко – 6:1, 7:6 (7:0)
Коко Гауфф [3] – Мирра Андреева [8] – 4:6, 6:2, 6:4
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [5] – Ига Свентек [4] – 1:6, 2:6
Элина Свитолина [7] – Елена Рыбакина [2] – 2:6, 6:4, 6:4
WTA 1000 Рим. Пары 1/2 финала
Сорана Кырстя [26] – Коко Гауфф [3]
Ига Свентек [4] – Элина Свитолина [7]
