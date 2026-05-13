Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
WTA
13 мая 2026, 23:53 | Обновлено 14 мая 2026, 00:08
845
2

Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме

Элина переиграла Елену Рыбакину и далее поборется против Иги Свентек

13 мая 2026, 23:53 | Обновлено 14 мая 2026, 00:08
845
2 Comments
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) определены обе полуфинальные пары.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах переиграла Елену Рыбакину и далее поборется с Игой Свентек.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Полька в своем четвертьфинальном поединке разгромила Джессику Пегулу.

В полуфинале в верхней части сетки сойдутся Сорана Кырстя и Коко Гауфф.

Кырстя, которая идет по пути первой сеяной, в матче 1/4 финала одолела Алену Остапенко. Гауфф выбила «нейтралку» Мирру Андрееву.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Сорана Кырстя [26] – Алена Остапенко – 6:1, 7:6 (7:0)
Коко Гауфф [3] – Мирра Андреева [8] – 4:6, 6:2, 6:4

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Ига Свентек [4] – 1:6, 2:6
Элина Свитолина [7] – Елена Рыбакина [2] – 2:6, 6:4, 6:4

WTA 1000 Рим. Пары 1/2 финала

Сорана Кырстя [26] – Коко Гауфф [3]
Ига Свентек [4] – Элина Свитолина [7]

Инфографика

По теме:
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Четвертьфинал WTA 1000 в Риме. Видеообзор
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Рим Элина Свитолина Елена Рыбакина Ига Свёнтек Джессика Пегула Сорана Кырстя Алена Остапенко Коко Гауфф Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эконом-режим немотивированного чемпиона. Шахтер во Львове обыграл Оболонь
Футбол | 13 мая 2026, 22:17 15
Эконом-режим немотивированного чемпиона. Шахтер во Львове обыграл Оболонь
Эконом-режим немотивированного чемпиона. Шахтер во Львове обыграл Оболонь

Донецкая команда продолжила победную серию

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 13 мая 2026, 18:29 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13.05.2026, 08:59
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Музетти снялся с Ролан Гаррос 2026 из-за травмы бедра
Теннис | 13.05.2026, 18:43
Музетти снялся с Ролан Гаррос 2026 из-за травмы бедра
Музетти снялся с Ролан Гаррос 2026 из-за травмы бедра
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Бокс | 13.05.2026, 08:15
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Швьонтек
Ответить
0
Дивуюсь як з такою грою вона вийшла до півфіналу, зі Порошвентек шансів 0
Ответить
-2
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
12.05.2026, 16:29
Футзал
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 9
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
12.05.2026, 01:22
Хоккей
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем