Источник: УЕФА не планирует менять место проведения финала Лиги чемпионов

УЕФА пока что не планирует менять место проведения финала Лиги чемпионов, который запланирован 28 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в случае вторжения России в Украину матч может быть перенесен из Санкт-Петербурга. Одним из вероятных мест проведения поединка назывался лондонский стадион «Уэмбли».

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время планов по изменению места проведения нет», — цитирует официальную позицию организации журналист британского издания Evening Standard Дан Килпатрик.

Uefa statement on holding Champions League Final in St. Petersburg: “UEFA is constantly and closely monitoring the situation. At present, there are no plans to change the venue.”