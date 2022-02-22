Источник: Россию могут лишить финала Лиги чемпионов

УЕФА готов перенести решающий матч турнира из Санкт-Петербурга

  • 22.02.2022 11:23
  • 2720 просмотров
  • 29 комментариев
Источник: Россию могут лишить финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА может быть вынужден перенести финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга, если Россия осуществит вторжение в Украину.

Решающий матч турнира должен состояться на стадионе «Газпром Арена» 28 мая. Но у руководства УЕФА не останется иного выбора, кроме как сменить место проведения матча, если Россия осуществит военное вторжение в Украину.

В качестве альтернативы «Газпром Арене» могут рассматривать лондонский стадион «Уэмбли», который вмещает 90 тысяч зрителей.

Согласно предварительным оценкам, подготовка к проведению финала Лиги чемпионов уже обошлась Санкт-Петербургу в €72 миллиона.

УЕФА продолжает внимательно наблюдать за ситуацией в Украине.

Источник — Daily Star

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Serhiy (Миколаїв), 22.02.2022 11:30
    +15
    Вона вже здійснила, можете переносить.
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    Istm, 22.02.2022 11:32
    +13
    Tagyler, 22.02.2022 11:30
    Если заберут Финал, пусть возмещают убытки на подготовку к Мероприятию.
    У них в УЕФА все неустойки прописаныв документах, так что тут дело скорее политическое, если будут думать по бизнесу - не заберут, а если будет политическое решение то УЕФА прийдетсья выплатить расходы на подготовку из своего кармана за счет других клубов и участников организации УЕФА.
    иди домой тут водки нет
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    online
    GloryUkraine, 22.02.2022 11:31
    +13
    Тобто УЄФА офіційне введення срашистьких військ в Донецьк ще не розглядає як вторгнення в Україну? Зачекають поки Путлер вуса відростить та до Берліну дійде?
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    online
    dimando560, 22.02.2022 11:33 (изменен)
    +11
    Теперь раиса будет проводить финалы "лиги чемпионов братских республик"
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    online
    coba777, 22.02.2022 11:34
    +7
    Tagyler, 22.02.2022 11:30
    Если заберут Финал, пусть возмещают убытки на подготовку к Мероприятию.
    У них в УЕФА все неустойки прописаныв документах, так что тут дело скорее политическое, если будут думать по бизнесу - не заберут, а если будет политическое решение то УЕФА прийдетсья выплатить расходы на подготовку из своего кармана за счет других клубов и участников организации УЕФА.
    Прапор України прибери, мокша.
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    online
    Kapitoshka, 22.02.2022 11:43
    +4
    ЧМ забрали? ОІ забрали?? Поки рак, не свисне на горі, в фаворі кляті москалі!
    Якщо відберуть то повінні газпром зі спонсорів турнути. Позбавити членства в УЄФА та ФІФА... Проте далі розмов це не зайшло.
    Так що як бачимо в даному випадку - спорт таки поза політикою
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    online
    borman223, 22.02.2022 11:43
    +4
    Serhiy (Миколаїв), 22.02.2022 11:30
    Вона вже здійснила, можете переносить.
    Ніхто нічого не перенесе, росія знову всім поводить по губам. Все вирішують гроші, а УЕФА перша продажна контора у світі!!!
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    Istm, 22.02.2022 11:42
    +3
    xvalenok02, 22.02.2022 11:37
    Никто ничего не отменит и не перенесёт. Для уефа важнее деньги чем какая-то Украина. Уже столько раз это происходило. Вспомните швейцария-Украина
    Или амнезия замучила?
    якщо на уефа відкриють справи за співробітництво з терористами і поставлять під сумнів її право представляти міжнародний футбол, якщо повернуться до ідеї "суперліги" - гроші вона почне втрачати ще швидше.
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    online
    Александр Купцов, 22.02.2022 11:49
    +2
    Уже вторглась - лишайте
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    online
    vitaha33, 22.02.2022 12:03
    +1
    potemkin78, 22.02.2022 11:45
    шот в 2008 это никого в Европе не остановила
    В 2008 війна над Європою не нависла, як сьогодні.
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    Умник, 22.02.2022 12:02
    +1
    Газпром официальный спонсор лиги чемпионов.
    Газ 1000 баксов
    Нефть 100 баксов.
    Да да. Конечно заберут.
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    online
    Igor Fedorchenko, 22.02.2022 11:57
    +1
    Ещё ГП Формулы 1 должны у них отменить.Гопник не имеет право проводить любые международные соревнования
    Ссылка
    Istm, 22.02.2022 11:57
    +1
    Александр Купцов, 22.02.2022 11:49
    Уже вторглась - лишайте
    на фейсбуках уефа та уефа-лч почали потроху з'являтись подібні заклики. Цікаво, що не тільки від українських дописувачів
    Ссылка
    online
    xvalenok02, 22.02.2022 11:48
    +1
    Istm, 22.02.2022 11:42
    якщо на уефа відкриють справи за співробітництво з терористами і поставлять під сумнів її право представляти міжнародний футбол, якщо повернуться до ідеї "суперліги" - гроші вона почне втрачати ще швидше.
    Могу только напомнить слова классика - а судьи кто?
    Кто на них дело откроет?
    Случайно не те кто выражает глубокую озабоченность?
    Или те кто их содержит?
    Ссылка
    online
    potemkin78, 22.02.2022 11:47
    +1
    borman223, 22.02.2022 11:45
    Згоден, не все так просто, там полюбе якась неустойка в контракті прописана, а сам контракт на сотню сторінок...
    так поэтому и не отменили в России чемпионат что там неустойка и штраф
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    online
    xvalenok02, 22.02.2022 11:37
    +1
    Никто ничего не отменит и не перенесёт. Для уефа важнее деньги чем какая-то Украина. Уже столько раз это происходило. Вспомните швейцария-Украина
    Или амнезия замучила?
    Ссылка
    online
    Shuler81, 22.02.2022 12:33
    0
    Уважаемые журналисты.
    Скажите пожалуйста. Зачем писать этот бред? Опять старая песня....
    Перенесут и тут же статья не перенесут. Вам больше не о чем написать?
    Все прекрасно знают что УЕФА ничего никуда не перенесёт только.
    Перенос у УЕФА только когда есть угроза для проведения матча.
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    Умник, 22.02.2022 12:20
    0
    Istm, 22.02.2022 12:11
    одне питання - вас це радує?
    Это реакция на тупость и глупость.
    Я не могу серьезно воспринимать глупость.
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    ash, 22.02.2022 12:03
    0
    Бизнес важнее.
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    online
    potemkin78, 22.02.2022 11:45
    0
    vitaha33, 22.02.2022 11:41
    Ніхто не поїде в країну, яка практично оголосила війну сусіду, хто з футболістів высокого рівня поїде у воюючу країну? Їм це потрібно?
    шот в 2008 это никого в Европе не остановила
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