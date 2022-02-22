Источник: Россию могут лишить финала Лиги чемпионов

УЕФА может быть вынужден перенести финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга, если Россия осуществит вторжение в Украину.
Решающий матч турнира должен состояться на стадионе «Газпром Арена» 28 мая. Но у руководства УЕФА не останется иного выбора, кроме как сменить место проведения матча, если Россия осуществит военное вторжение в Украину.
В качестве альтернативы «Газпром Арене» могут рассматривать лондонский стадион «Уэмбли», который вмещает 90 тысяч зрителей.
Согласно предварительным оценкам, подготовка к проведению финала Лиги чемпионов уже обошлась Санкт-Петербургу в €72 миллиона.
УЕФА продолжает внимательно наблюдать за ситуацией в Украине.
Источник — Daily Star
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У них в УЕФА все неустойки прописаныв документах, так что тут дело скорее политическое, если будут думать по бизнесу - не заберут, а если будет политическое решение то УЕФА прийдетсья выплатить расходы на подготовку из своего кармана за счет других клубов и участников организации УЕФА.
У них в УЕФА все неустойки прописаныв документах, так что тут дело скорее политическое, если будут думать по бизнесу - не заберут, а если будет политическое решение то УЕФА прийдетсья выплатить расходы на подготовку из своего кармана за счет других клубов и участников организации УЕФА.
Якщо відберуть то повінні газпром зі спонсорів турнути. Позбавити членства в УЄФА та ФІФА... Проте далі розмов це не зайшло.
Так що як бачимо в даному випадку - спорт таки поза політикою
Или амнезия замучила?
Газ 1000 баксов
Нефть 100 баксов.
Да да. Конечно заберут.
Кто на них дело откроет?
Случайно не те кто выражает глубокую озабоченность?
Или те кто их содержит?
Или амнезия замучила?
Скажите пожалуйста. Зачем писать этот бред? Опять старая песня....
Перенесут и тут же статья не перенесут. Вам больше не о чем написать?
Все прекрасно знают что УЕФА ничего никуда не перенесёт только.
Перенос у УЕФА только когда есть угроза для проведения матча.
Я не могу серьезно воспринимать глупость.
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