Источник: Россию могут лишить финала Лиги чемпионов

УЕФА может быть вынужден перенести финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга, если Россия осуществит вторжение в Украину.

Решающий матч турнира должен состояться на стадионе «Газпром Арена» 28 мая. Но у руководства УЕФА не останется иного выбора, кроме как сменить место проведения матча, если Россия осуществит военное вторжение в Украину.

В качестве альтернативы «Газпром Арене» могут рассматривать лондонский стадион «Уэмбли», который вмещает 90 тысяч зрителей.

Согласно предварительным оценкам, подготовка к проведению финала Лиги чемпионов уже обошлась Санкт-Петербургу в €72 миллиона.

УЕФА продолжает внимательно наблюдать за ситуацией в Украине.