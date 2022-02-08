У Миколенко коронавирус. Украинец не попал в заявку на матч с Ньюкаслом

У защитника «Эвертона» Виталия Миколенко зафиксирован положительный тест на коронавирус, по информации нескольких источников.
Из-за этого украинец не попал в заявку на матч 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 8 февраля в 21:45.
Впрочем, по некоторым слухам, у Миколенко зафиксирован такой результат теста, который не позволяет четко определить результат. Скорее всего, Виталию придется еще раз сдавать тест и некоторое время провести в ожидании точных результатов.
Vitaliy Mykolenko is a doubt for Everton’s fixture at Newcastle United this evening, after providing an initial inconclusive Covid-19 test 🔵— The Bobble (@ElBobble) February 8, 2022
OFFICIAL CONFIRMATION:— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 8, 2022
Mykolenko NOT involved tonight due to C-19 🦠 (as per @ElBobble ) https://t.co/A077liKPf1
Источник — Sport.ua
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