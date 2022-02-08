У Миколенко коронавирус. Украинец не попал в заявку на матч с Ньюкаслом

Матч «Ньюкасла» против «Эвертона» в 24-м туре АПЛ пройдет 8 февраля в 21:45

  • 08.02.2022 21:00
  • 1640 просмотров
  • 10 комментариев
У Миколенко коронавирус. Украинец не попал в заявку на матч с Ньюкаслом
© Getty Images/Global Images Ukraine

У защитника «Эвертона» Виталия Миколенко зафиксирован положительный тест на коронавирус, по информации нескольких источников.

Из-за этого украинец не попал в заявку на матч 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 8 февраля в 21:45.

Впрочем, по некоторым слухам, у Миколенко зафиксирован такой результат теста, который не позволяет четко определить результат. Скорее всего, Виталию придется еще раз сдавать тест и некоторое время провести в ожидании точных результатов.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 08.02.2022 21:09
    +4
    Все наши европейцы болеют
    Ссылка
    Calm, 08.02.2022 21:05
    +3
    Да что ж такое .. жаль, сейчас не время болеть
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 08.02.2022 21:07
    +2
    Здоровья . Надеюсь легко и быстро перенесёт
    Ссылка
    Cartman, 08.02.2022 21:40
    0
    hanter83, 08.02.2022 21:30
    Слава богу я не АФРИКАНЕЦЬ,бо тоже захворів ковід
    И? Современные умы так и не поняли почему такой страшный ковид почти не задел черный континент .
    Ссылка
    hanter83, 08.02.2022 21:30
    0
    Cartman, 08.02.2022 21:20
    Африканские страны без соблюдения каких либо запретов и с минимальным количеством прививок живы и здоровы . А эти колятся каждый день . Тесты три раза в день .
    Слава богу я не АФРИКАНЕЦЬ,бо тоже захворів ковід
    Ссылка
    Алексей Голяченко, 08.02.2022 21:18
    0
    Быстрого и легкого выздоровления Витале
    Ссылка
    Алена Остапенко, 08.02.2022 21:37
    -1
    Короче домой или суперярмоло 2
    Ссылка
    online
    WildeKater, 08.02.2022 21:29
    -2
    Лучше бы какой-то ковидиот заболел
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    Cartman, 08.02.2022 21:20
    -2
    Африканские страны без соблюдения каких либо запретов и с минимальным количеством прививок живы и здоровы . А эти колятся каждый день . Тесты три раза в день .
    Ссылка
    Андрій Савчук, 08.02.2022 21:18
    -3
    Як не срачка то болячка
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