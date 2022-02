У Миколенко коронавирус. Украинец не попал в заявку на матч с Ньюкаслом

У защитника «Эвертона» Виталия Миколенко зафиксирован положительный тест на коронавирус, по информации нескольких источников.

Из-за этого украинец не попал в заявку на матч 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 8 февраля в 21:45.

Впрочем, по некоторым слухам, у Миколенко зафиксирован такой результат теста, который не позволяет четко определить результат. Скорее всего, Виталию придется еще раз сдавать тест и некоторое время провести в ожидании точных результатов.

Vitaliy Mykolenko is a doubt for Everton’s fixture at Newcastle United this evening, after providing an initial inconclusive Covid-19 test 🔵