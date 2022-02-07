24-й тур
Ньюкасл
0 : 0
Эвертон
08.02.2022 21:45

Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Важный матч для команды украинца Виталия Миколенко

  • 07.02.2022 02:50
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Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк» примет ливерпульский «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ньюкасл

 

В прошлом году «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ. Однако в этом сезоне «сороки» ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас они занимают 19 место в турнирной таблице, имея в активе лишь 15 баллов.

Поэтому «черно-белые» бросят все силы на спасение ситуации в чемпионате. В предстоящем поединке подопечным Эдди Хау будет противостоять прямой конкурент в борьбе за выживание, у которого в последнее время тоже дела обстоят, мягко говоря, не лучшим образом.

Эвертон

 

В последнее время к «ирискам» приковано внимание украинских болельщиков, что связано с переходом из киевского «Динамо» в «Эвертон» левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Ливерпульский клуб заплатил за 22-летнего украинца 23 миллиона евро.

Миколенко успел провести за английскую команду три матча – два в Кубке Англии и один в АПЛ. Из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате не так давно Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку, а новым главным тренером стал Френк Лемпард. Сейчас в турнирной таблице «Эвертон» идет 16-м, набрав за 20 поединков 19 очков.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Дубравка – Крафт, Ласселлас, Уиллок, Шелви, Лонгстафф, Мерфи, Фрейзер, Сен-Максимен, Вуд, Альмирон.

«Эвертон»: Пикфорд – Кенни, Коулмэн, Кин, Мина, Миколенко, Дукуре, Аллан, Грэй, Гордон, Кальверт-Льюин.

8 февраля, вторник

«Ньюкасл» – «Эвертон»
Ньюкасл-апон-Тайн. Стадион «Сент-Джеймс Парк». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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