Во вторник, 8 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк» примет ливерпульский «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ньюкасл

В прошлом году «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ. Однако в этом сезоне «сороки» ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас они занимают 19 место в турнирной таблице, имея в активе лишь 15 баллов.

Поэтому «черно-белые» бросят все силы на спасение ситуации в чемпионате. В предстоящем поединке подопечным Эдди Хау будет противостоять прямой конкурент в борьбе за выживание, у которого в последнее время тоже дела обстоят, мягко говоря, не лучшим образом.

Эвертон

В последнее время к «ирискам» приковано внимание украинских болельщиков, что связано с переходом из киевского «Динамо» в «Эвертон» левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Ливерпульский клуб заплатил за 22-летнего украинца 23 миллиона евро.

Миколенко успел провести за английскую команду три матча – два в Кубке Англии и один в АПЛ. Из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате не так давно Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку, а новым главным тренером стал Френк Лемпард. Сейчас в турнирной таблице «Эвертон» идет 16-м, набрав за 20 поединков 19 очков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Дубравка – Крафт, Ласселлас, Уиллок, Шелви, Лонгстафф, Мерфи, Фрейзер, Сен-Максимен, Вуд, Альмирон.

«Эвертон»: Пикфорд – Кенни, Коулмэн, Кин, Мина, Миколенко, Дукуре, Аллан, Грэй, Гордон, Кальверт-Льюин.

8 февраля, вторник