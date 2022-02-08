Ярмоленко в резерве. Вест Хэм обыграл Уотфорд, Эвертон проиграл Ньюкаслу

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» переиграл «Уотфорд» (1:0).

Единственный мяч на 68-й минуте забил Джаррод Боуэн. Украинский форвард Андрей Ярмоленко остался в резерве. «Вест Хэм» поднялся на 4-е место в АПЛ.

«Ньюкасл» победил «Эвертон» (3:1). У победителей отличились Райан Фрэйзер и Киран Триппьер, кроме того было по автоголу у каждой команды: Мэйсон Холгейт и Джамал Лакселлес поразили свои ворота.

Украинский защитник« Эвертона» Виталий Миколенко не принимал участие в матче из-за подозрительного теста на COVID-19.

Премьер-лига. 24-й тур



Вест Хэм – Уотфорд – 1:0

Гол: Боуэн, 68.

Вест Хэм: Фабяньски, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Доусон, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Боуэн, Бенрама (Лансини, 60).

Уотфорд: Фостер, Камара, Каткарт, Кико Фемения (Нгакия, 78), Самир, Клеверли (Луза, 77), Сиссоко, Куцка, Кайембе (Жоау Педру, 77), Кинг, Деннис.

Предупреждения: Цоуфал, 83.

Судья: Аткинсон (Англия).

Ньюкасл – Эвертон – 3:1

Голы: Ласкеллес, 36 - в свои ворота (0:1). Холгейт, 37 - в свои ворота (1:1). Фрэйзер, 56 (2:1). Триппьер, 80 (3:1).

Ньюкасл: Дубравка, Таргетт, Шер, Ласкеллес, Триппьер (Манкильо, 90), Жоэлинтон, Шелви, Уиллок (Гимарайнс, 90), Сен-Максимен, Вуд, Фрэйзер (Мерфи, 83).

Эвертон: Пикфорд, Мина (Брэнтуэйт, 35), Кин, Холгейт, Таунсенд, Андре Гомеш (ван де Бек, 60), Аллан, Коулман, Грэй (Алли, 25), Гордон, Ришарлисон.

Предупреждения: Шелви, 33. Шер, 50 – Холгейт, 14. Андре Гомеш, 47. Аллан, 79.

Судья: Тэйлор (Англия).