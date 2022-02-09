В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» победил «Эвертон» (3:1).
У победителей отличились Райан Фрэйзер и Киран Триппьер, кроме того, было по автоголу у каждой команды: Мэйсон Холгейт и Джамал Лакселлес поразили свои ворота.
Украинский защитник« Эвертона» Виталий Миколенко не принимал участие в матче из-за подозрительного теста на COVID-19.
Премьер-лига. 24-й тур
Ньюкасл – Эвертон – 3:1
Голы: Ласкеллес, 36, автогол (0:1). Холгейт, 37, автогол (1:1). Фрэйзер, 56 (2:1). Триппьер, 80 (3:1).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Киран Триппье (Ньюкасл).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Раян Фрэзер (Ньюкасл).
|37'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мэйсон Холгэйт (Эвертон).
|36'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джеймал Ласселлс (Ньюкасл).
Источник — Sport.ua
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