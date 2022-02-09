В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» победил «Эвертон» (3:1).

У победителей отличились Райан Фрэйзер и Киран Триппьер, кроме того, было по автоголу у каждой команды: Мэйсон Холгейт и Джамал Лакселлес поразили свои ворота.

Украинский защитник« Эвертона» Виталий Миколенко не принимал участие в матче из-за подозрительного теста на COVID-19.

Премьер-лига. 24-й тур

Ньюкасл – Эвертон – 3:1

Голы: Ласкеллес, 36, автогол (0:1). Холгейт, 37, автогол (1:1). Фрэйзер, 56 (2:1). Триппьер, 80 (3:1).