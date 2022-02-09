24-й тур
Ньюкасл
3 : 1
Эвертон
08.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ньюкасл – Эвертон – 3:1 Два автогола за одну игру. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги

  • 09.02.2022 05:08
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Ньюкасл – Эвертон – 3:1 Два автогола за одну игру. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» победил «Эвертон» (3:1).

У победителей отличились Райан Фрэйзер и Киран Триппьер, кроме того, было по автоголу у каждой команды: Мэйсон Холгейт и Джамал Лакселлес поразили свои ворота.

Украинский защитник« Эвертона» Виталий Миколенко не принимал участие в матче из-за подозрительного теста на COVID-19.

Премьер-лига. 24-й тур

Ньюкасл – Эвертон – 3:1

Голы: Ласкеллес, 36, автогол (0:1). Холгейт, 37, автогол (1:1). Фрэйзер, 56 (2:1). Триппьер, 80 (3:1).

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Киран Триппье (Ньюкасл).
56' ГОЛ ! Мяч забил Раян Фрэзер (Ньюкасл).
37' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мэйсон Холгэйт (Эвертон).
36' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джеймал Ласселлс (Ньюкасл).

Источник — Sport.ua

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