Фрэнк ЛЭМПАРД: «Отсутствие Миколенко нарушило мои планы»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал отсутствие Виталия Миколенко в составе команды в матче АПЛ против «Ньюкасла» (поражение 1:3) из-за сомнительного теста на коронавирус:
«Это нарушило мои планы, потому что Миколенко - единственный левый защитник, являющийся левшой. У нас есть Кенни, который тоже может сыграть там, против «Ньюкасла» вы там могли видеть Таунсенда.
Мы можем быть эффективны, но потеря номинального левого защитника – это непросто. Мы надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу».
Источник — YouTube
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Мико не играет, но авторитет повышается.
Но главное - без осложнений от болезни.
Если посмотреть матч с брендфордом в первом тайме отбор в центре поля сразу острая контра пошла.
Миколенко двужильный игрок.
Долбанный ковид
Зараз в Евертона точно немає іншої альтернативи, коли Годфрі отримав травму.
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