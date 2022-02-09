Фрэнк ЛЭМПАРД: «Отсутствие Миколенко нарушило мои планы»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал отсутствие Виталия Миколенко в составе команды в матче АПЛ против «Ньюкасла» (поражение 1:3) из-за сомнительного теста на коронавирус:

«Это нарушило мои планы, потому что Миколенко - единственный левый защитник, являющийся левшой. У нас есть Кенни, который тоже может сыграть там, против «Ньюкасла» вы там могли видеть Таунсенда.

Мы можем быть эффективны, но потеря номинального левого защитника – это непросто. Мы надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу».