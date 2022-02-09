Фрэнк ЛЭМПАРД: «Отсутствие Миколенко нарушило мои планы»

Наставник «Эвертона» - о матче против «Ньюкасла»

  • 09.02.2022 10:27
  • 2651 просмотр
  • 6 комментариев
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Отсутствие Миколенко нарушило мои планы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал отсутствие Виталия Миколенко в составе команды в матче АПЛ против «Ньюкасла» (поражение 1:3) из-за сомнительного теста на коронавирус:

«Это нарушило мои планы, потому что Миколенко - единственный левый защитник, являющийся левшой. У нас есть Кенни, который тоже может сыграть там, против «Ньюкасла» вы там могли видеть Таунсенда.

Мы можем быть эффективны, но потеря номинального левого защитника – это непросто. Мы надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу».

Источник — YouTube

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    KIEWADIM, 09.02.2022 10:30
    +6
    єто здорово, что тренер доверяет ему. Виталя , не подведи!
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    online
    Burevestnik, 09.02.2022 10:34
    +4
    хорошая реклама для игрока!!!
    Мико не играет, но авторитет повышается.
    Но главное - без осложнений от болезни.
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    online
    Умник, 09.02.2022 10:58
    +3
    Плюс еще Миколенко в защите подчищает центр беков.
    Если посмотреть матч с брендфордом в первом тайме отбор в центре поля сразу острая контра пошла.
    Миколенко двужильный игрок.
    Долбанный ковид
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    Sauron, 09.02.2022 10:46
    +1
    Миколенко в кубку виглядав нормально.
    Зараз в Евертона точно немає іншої альтернативи, коли Годфрі отримав травму.
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    online
    Vbolivalnyk-Peter, 09.02.2022 11:12
    0
    Це супер, що Лемпард має великі сподівання на Миколу!!! Тепер усе в руках (ногах та голові) самого Вітальки. Пахати-пахати і ще раз пахати. І доводити, що Лемпард не помиляється. Головне не повторювати помилок Коноплянки....
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    ĴØЌÉŔ, 09.02.2022 10:52
    0
    Судя по игре там планов вообще не было!
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