ОФИЦИАЛЬНО. Халл Сити подтвердил трансфер Аллахьяра

Экс-форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш официально перешел из турецкого «Фенербахче» в английский «Халл Сити».

Клуб, выступающий в Чемпионшипе, официально подтвердил трансфер нападающего, который полтора года отыграл за луганский клуб на правах аренды.

Теперь же стамбульский клуб 20-летнего иранского форварда отправил в аренду к «Тиграм» до конца сезона.

«Халл Сити» имеет 32 очка после 28 матчей и занимает 19-е место в Чемпионшипе. В первой части сезона Сайядманеш забил за «Зарю» 9 мячей в 24 поединках во всех турнирах.

🇮🇷 𝐀𝐋𝐋𝐀𝐇𝐘𝐀𝐑 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐄𝐒! 🇮🇷



✍️ We are delighted to announce the signing of forward Allahyar Sayyadmanesh on loan from Fenerbahce until the end of the season, subject to international clearance. #hcafc