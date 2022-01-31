ОФИЦИАЛЬНО. Аллахьяр Сайядманеш стал игроком Халл Сити

Иранский форвард будет играть в Англии на правах аренды

  • 31.01.2022 19:55
  • 3176 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Аллахьяр Сайядманеш стал игроком Халл Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аллахьяр Сайядманеш

Бывший нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, который полтора года отыграл за луганчан на правах аренды из «Фенербахче», продолжит свою карьеру в Англии.

20-летнего форварда у стамбульского клуба до конца сезона арендовал «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе.

«Халл Сити» после 28 сыгранных матчей имеет в активе 32 очка, что позволяет «тиграм» занимать лишь 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Напомним, в первой половине сезона Сайядманеш забил за «Зарю» 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 24 поединках в рамках всех турниров.

Источник — ФК Фенербахче

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    AK.228, 31.01.2022 19:59
    +2
    Лучше чем в Заре явно
    Ссылка
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