ОФИЦИАЛЬНО. Аллахьяр Сайядманеш стал игроком Халл Сити

Бывший нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, который полтора года отыграл за луганчан на правах аренды из «Фенербахче», продолжит свою карьеру в Англии.

20-летнего форварда у стамбульского клуба до конца сезона арендовал «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе.

«Халл Сити» после 28 сыгранных матчей имеет в активе 32 очка, что позволяет «тиграм» занимать лишь 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Напомним, в первой половине сезона Сайядманеш забил за «Зарю» 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 24 поединках в рамках всех турниров.