ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал звезду Аталанты

«Интер» официально сообщил о подписании защитника «Аталанты» и сборной Германии Робина Госенса. Речь идет об аренде с обязательным выкупом за 25 миллионов евро.

В «Интере» Госенс будет выступать под 18-м номером.

За «Аталанту» Госенс выступал с лета 2017 года. В нынешнем сезоне из-за травмы он провел за «Аталанту» всего 8 матчей, и отличился в них 2 голами и 1 ассистом.

Также Госенс является игроком сборной Германии, за которую дебютировал в 2020 году. На данный момент на его счету 2 гола в 13 матчах.

