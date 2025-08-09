Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает Mirror.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в июне следующего года, но сторони никак не могут договориться о продлении сотрудничества. ПСЖ не готов удовлетворять финансовые запросы и планирует сделать ставку на талантливого вратаря Люку Шевалье, который перейдет в парижский клуб из «Лилля».

Доннарумма разгневан отношением к себе со стороны команды и решил покинуть чемпионат Франции. Он собирается перейти в английский «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» недовольны регрессом своего первого номера Андре Онаны, поэтому выйдут на трансферный рынок, чтобы подписать нового вратаря. Ожидается, что переход француза в чемпионат Англии обойдется в 30 млн евро.