Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Голкипер сборной Италии принял решение присоединиться к английскому «Манчестер Юнайтед»
Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает Mirror.
Контракт 26-летнего футболиста истекает в июне следующего года, но сторони никак не могут договориться о продлении сотрудничества. ПСЖ не готов удовлетворять финансовые запросы и планирует сделать ставку на талантливого вратаря Люку Шевалье, который перейдет в парижский клуб из «Лилля».
Доннарумма разгневан отношением к себе со стороны команды и решил покинуть чемпионат Франции. Он собирается перейти в английский «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» недовольны регрессом своего первого номера Андре Онаны, поэтому выйдут на трансферный рынок, чтобы подписать нового вратаря. Ожидается, что переход француза в чемпионат Англии обойдется в 30 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беллью не обращает внимания на габариты
Для обеих команд сезон начался явно не так, как они себе запланировали