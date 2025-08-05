Неожиданно. Победитель Лиги чемпионов намерен разорвать контракт с ПСЖ

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма планирует разорвать контракт с клубом. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Бен Джейкобс.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в июне 2026 года, из-за чего стороны вели долгие и непростые переговоры о продлении сотрудничества. В итоге итальянец отказался подписывать новое соглашение, так как его не устроили финансовые условия.

Ситуацию усложнил и потенциальный трансфер нового голкипера – ПСЖ договорился с «Лиллем» о переходе талантливого француза Люка Шевалье, который станет новым первым номером в команде.

Доннарумма недоволен таким отношением к себе и не намерен год сидеть на скамейке запасных, поэтому готов договориться с парижским клубом о досрочном расторжении контракта. Итальянец уверен, что сможет быстро найти новую команду для продолжения карьеры, где удовлетворят его финансовые запросы.

В прошлом сезоне голкипер помог ПСЖ победить в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.