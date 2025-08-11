Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 12:56 | Обновлено 11 августа 2025, 13:05
Стало известно, покинет ли Богданов Феникс-Мариуполь

Футболист был на больничном

Стало известно, покинет ли Богданов Феникс-Мариуполь
ФК Феникс-Мариуполь. Андрей Богданов

Второй тур в Первой лиге завершается сегодня противостоянием во Львове между «Фениксом-Мариуполем» и «Прикарпатьем-Благо».

Как стало известно Sport.ua, сообщения в СМИ о том, что 35-летний полузащитник львовян Андрей Богданов собирается сменить клубную «прописку», не соответствуют действительности.

По имеющейся информации, у ветерана были проблемы со спиной, которые не позволили ему сыграть в стартовом поединке с «Ворсклой», но сейчас он уже восстановился после травмы и может попасть в заявку на матч с ивано-франковцами.

В прошлом сезоне экс-игрок национальной сборной Украины Андрей Богданов провел за «Феникс-Мариуполь» 15 матчей.

Андрей Богданов Феникс-Мариуполь инсайд трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу травма травма спины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
