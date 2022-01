Маррей стартовал на Aus Open с пятисетового триллера против Басилашвили

Британский теннисист Энди Маррей стартовал с непростой победы в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В матче первого круга бывший лидер мирового рейтинга в пяти сетах переиграл 23-ю ракетку мира Николоза Басилашвили.



Australian Open. Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 3:6, 6:4, 6:7(5), 6:4



В следующем раунде Энди сразится против японца Таро Даниеля, который успешно преодолел квалификацию и в первом круге обыграл еще одного квалифаера.



Отметим, что Маррей – пятикратный финалист Australian Open, титул он никогда не выигрывал.

Murray magic ✨@andy_murray outlasts Nikoloz Basilashvili 6-1, 3-6, 6-4, 6-7(5), 6-4 after nearly four hours of tennis!#AusOpen · #AO2022



🎥: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/lr9xMN8f9M