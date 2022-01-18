Маррей стартовал на Aus Open с пятисетового триллера против Басилашвили

Состоялся один из самых ожидаемых матчей первого круга

  • 18.01.2022 10:33
  • 341 просмотр
  • 1 комментарий
Маррей стартовал на Aus Open с пятисетового триллера против Басилашвили
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николоз Басилашвили и Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей стартовал с непростой победы в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
В матче первого круга бывший лидер мирового рейтинга в пяти сетах переиграл 23-ю ракетку мира Николоза Басилашвили.
 
Australian Open. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 3:6, 6:4, 6:7(5), 6:4
 
В следующем раунде Энди сразится против японца Таро Даниеля, который успешно преодолел квалификацию и в первом круге обыграл еще одного квалифаера.
 
Отметим, что Маррей – пятикратный финалист Australian Open, титул он никогда не выигрывал.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Макс Про
    Макс Про, 18.01.2022 10:37
    0
    Вот кто любит теннис понастоящему)
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