Маррей стартовал на Aus Open с пятисетового триллера против Басилашвили

Британский теннисист Энди Маррей стартовал с непростой победы в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В матче первого круга бывший лидер мирового рейтинга в пяти сетах переиграл 23-ю ракетку мира Николоза Басилашвили.



Australian Open. Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 3:6, 6:4, 6:7(5), 6:4



В следующем раунде Энди сразится против японца Таро Даниеля, который успешно преодолел квалификацию и в первом круге обыграл еще одного квалифаера.



Отметим, что Маррей – пятикратный финалист Australian Open, титул он никогда не выигрывал.