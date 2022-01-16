Февраль или март. Дибала рассказал, когда продлит контракт с Ювентусом

Аргентинский форвард спокойно ждет начала переговоров

  • 16.01.2022 10:54
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Февраль или март. Дибала рассказал, когда продлит контракт с Ювентусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал переговоры о продлении контракта с туринским клубом.

«Мне нечего никому доказывать (о подписании нового контракта с «Ювентусом» — прим. ред.). Клуб решил поговорить со мной в феврале или марте. Я здесь, доступен для менеджера», — рассказал Дибала.

Текущий контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

Дибала защищает цвета «Ювентуса» после перехода из «Палермо» летом 2015 года за €40 миллионов. В текущем сезоне нападающий провел за туринский клуб 20 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная тсоимость бомбардира составляет €50 миллионов.

Источник — Twitter

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