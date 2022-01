БЕНИТЕС: «Миколенко отлично провел матч. Он не тренировался 15 дней»

8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Халл Сити» и «Эвертон» (2:3 д.в.). Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон».

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес отметил, что доволен игрой украинца:

«Миколенко не тренировался 15 дней, а затем приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настрой (ментальность). Я думаю, что он отлично провел свою первую игру».

В самом дебюте матча левый защитник проиграл воздух, и соперник забил гол. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку. Виталий провел на поле весь матч, включая дополнительное время.

🗣 Rafa Benitez on Vitaliy Mykolenko: "He was 15 days without training so to come here & play with the intensity of the # FA Cup, it's positive to see his mentality. I think he did well for his first game." #EFC pic.twitter.com/6qTzJiy6Qk