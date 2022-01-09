БЕНИТЕС: «Миколенко отлично провел матч. Он не тренировался 15 дней»

Наставник «Эвертона» отметил, что доволен игрой украинского защитника

  • 09.01.2022 00:30
  • 1993 просмотра
  • 5 комментариев
БЕНИТЕС: «Миколенко отлично провел матч. Он не тренировался 15 дней»
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Халл Сити» и «Эвертон» (2:3 д.в.). Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон».

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес отметил, что доволен игрой украинца:

«Миколенко не тренировался 15 дней, а затем приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настрой (ментальность). Я думаю, что он отлично провел свою первую игру».

В самом дебюте матча левый защитник проиграл воздух, и соперник забил гол. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку. Виталий провел на поле весь матч, включая дополнительное время.

Источник — Twitter

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    andre_lui, 09.01.2022 00:43
    +9
    Доверие тренера то, что нужно!
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    Денис Kach
    online
    Денис Kach, 09.01.2022 01:08
    +7
    Парни, нужно понимать что Витале 22, не знает английский, никакой физ подготовки перед началом второй части сезона, 4 тайма, куча болел Халла впритык к полю и он так уверено сыграл. Браво.
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    Robert Monroe
    Robert Monroe, 09.01.2022 01:22
    +3
    Віталія з гарним дебютом!
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 09.01.2022 01:01
    +2
    Виталя, не подведи. Доверия тренера у тебя есть. Дерзай, ты сможешь, нужно закрепится в основе
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 09.01.2022 01:42
    +1
    andre_lui, 09.01.2022 00:43
    Доверие тренера то, что нужно!
    + підтягнути мову аборигенів)
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