Победный дебют Миколенко. Эвертон переиграл Халл Сити в Кубке Англии

Виталий проиграл верховую борьбу, что привело к пропущенному мячу

  • 08.01.2022 22:07
  • 6340 просмотров
  • 21 комментарий
Победный дебют Миколенко. Эвертон переиграл Халл Сити в Кубке Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Халл Сити» и «Эвертон».

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон», выйдя в основном составе команды.

Дебют получился не самым удачным. На 1-й минуте Виталий нарушил правила на фланге (уже на 15-й секунде), а затем при подаче штрафного проиграл воздух, и его команда пропустила гол. На тот момент прошло только 45 секунд после старта матча.

Однако затем «Эвертон» завладел инициативой и забил два гола. Хозяева поля отыгрались во втором тайме (2:2), и было назначено дополнительное время.

Победу ирискам в экстратайме принес точный удар Эндроса Таунсенда (3:2). Эвертон вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

Виталий Миколенко провел на поле весь матч и заработал оценку 7.7 по версии WhoScored. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку.

Кубок Англии

1/32 финала, 8 января

Халл Сити – Эвертон – 2:3 (д.в.)

Голы: Смит, 1, Лонгман, 71 – Грей, 21, Гомеш, 31, Таунсенд, 99.

Халл Сити: Бакстер, Маклафлин, Гривз, Бернард, Смит (Хиндс, 109), Уильямс (Лонгмэн, 63) Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Льюис-Поттер.

Эвертон: Бегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 106), Гордон (Таунсенд, 66), Рондон (Тосун, 117).

Предупреждения: Хаддлстоун – Миколенко, Годфри.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

ВИДЕО. Ошибка Миколенко на старте дебютного матча

 

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 08.01.2022 22:08
    +12
    давно я так не болел за английскую команду, а уж что б за "Эвертон"...вообще не припоминаю))
    Ссылка
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 08.01.2022 22:12
    +11
    У WhoScored получил 7.7. В тройке лучших у Эвертона, несмотря на стартовый мандраж!
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    WladWest
    WladWest, 08.01.2022 22:10
    +11
    Миколенко один из лучших в своей команде, по версии SofaScore.
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    babovoz
    online
    babovoz, 08.01.2022 22:09
    +11
    В принципі зіграв Віталій не погано, як для дебюту. Молодець!
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    Болела
    online
    Болела, 08.01.2022 22:16
    +10
    Sofascore визнала його ледь не найкращим гравцем матчу!
    Хороший матч . Для Віталія це має бути гарна їжа для роздумів.
    Якщо так грає і везе Халл, то що буде в АПЛ. Як грати проти Салаха, Де Брюйне, Кейна? Думаю , це корисний досвід.
    В цілому, молодець. На фоні гравців Евертона через місяць повинен виглядати топчиком))
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    oenergo.com
    oenergo.com, 08.01.2022 22:14
    +9
    Два раза спас ворота.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 08.01.2022 22:13
    +8
    agins, 08.01.2022 22:11
    очень неплохо...
    Слава богу что не поплыл после ошибки
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    No name
    No name, 08.01.2022 22:12
    +8
    Много перехватов и отборов, в атаке осторожничал. Нормальный дебют, булет в Эвертоне основным лз, будет увереннее играть не просто с каждым матчем, с каждой минутой.
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 08.01.2022 22:16
    +7
    zhyr, 08.01.2022 22:15
    дуже обережно грав....в атаку йшов, тільки коли суперники були у своїй штрафній
    Зинченко до сих пор так играет.
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    sahka1981
    sahka1981, 08.01.2022 22:17
    +6
    С победой! Первый матч, на выезде и уже рубка, плюс 120 минут. Насчёт гола на 15 секунде нарушал правила 11 номер Евертона Грей, а не Миколенко. Была ошибка в первом голе, но там ещё два игрока не перехватили, плюс один линию не выдержал. Совершенно другой уровень, а ведь дальше ещё похлеще будет. Удачи нашему парню! Ну и приятный бонус смотреть матч с таким комментатором как Джулай!
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    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 08.01.2022 22:13
    +6
    Да Мыкола хорошо сыграл. Так же продолжать
    Ссылка
    agins
    agins, 08.01.2022 22:11
    +6
    Golhrenshtanga, 08.01.2022 22:10
    Как сыграл Миколенко,кто матч смотрел
    очень неплохо...
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    bonv
    bonv, 08.01.2022 22:14
    +5
    З дебютом і високою оцінкою! І перемогою!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 08.01.2022 22:22 (изменен)
    +3
    Учитывая, что он 20 дней без тренировок и это его первый матч, отыграл не плохо, тем более играли 120 минут. Теперь главное начать набирать очки в АПЛ, а то если Рафу уволят может все пойти на перекосяк, как у Ярмолы в Дортмунде. Видно что он на него рассчитывает и готов терпеть косяки пока он адаптируется.
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 08.01.2022 22:13
    +3
    Тигры не устояли против Чёрного дозора
    С почином, Витаху.
    Кубок Англии престижней Кубка Лиги, ну и Team Spirit
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 08.01.2022 22:10
    +3
    Эвертон,мягко говоря,не гранд
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 08.01.2022 22:15
    +1
    дуже обережно грав....в атаку йшов, тільки коли суперники були у своїй штрафній
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 08.01.2022 22:39
    0
    Vladislav Pohily, 08.01.2022 22:22
    Учитывая, что он 20 дней без тренировок и это его первый матч, отыграл не плохо, тем более играли 120 минут. Теперь главное начать набирать очки в АПЛ, а то если Рафу уволят может все пойти на перекосяк, как у Ярмолы в Дортмунде. Видно что он на него рассчитывает и готов терпеть косяки пока он адаптируется.
    Какие косяки, перечисли? Косяки ему приписываю кротоботы и спирт. При косяках такие оценки за игру не ставят.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 08.01.2022 22:29
    0
    В атаке у Эвертона каждый бегает сам за себя. Связки между игроками не наиграны. Видно, что там нездоровая конкуренция. Халл неплохо их повозил, и это всего лишь Халл.
    Миколенко, вроде бы, ни в чём не уступает своим новым партнёрам. Ещё и ауты неплохо, оказывается, бросает.
    Ссылка
    popov4ik85
    online
    popov4ik85, 08.01.2022 22:22
    0
    Golhrenshtanga, 08.01.2022 22:10
    Как сыграл Миколенко,кто матч смотрел
    https://hoofoot.com/?match=Hull_City_2_-_3_Everton_2022_01_08
    Ссылка
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