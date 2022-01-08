Победный дебют Миколенко. Эвертон переиграл Халл Сити в Кубке Англии

8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Халл Сити» и «Эвертон».

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон», выйдя в основном составе команды.

Дебют получился не самым удачным. На 1-й минуте Виталий нарушил правила на фланге (уже на 15-й секунде), а затем при подаче штрафного проиграл воздух, и его команда пропустила гол. На тот момент прошло только 45 секунд после старта матча.

Однако затем «Эвертон» завладел инициативой и забил два гола. Хозяева поля отыгрались во втором тайме (2:2), и было назначено дополнительное время.

Победу ирискам в экстратайме принес точный удар Эндроса Таунсенда (3:2). Эвертон вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

Виталий Миколенко провел на поле весь матч и заработал оценку 7.7 по версии WhoScored. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку.

Кубок Англии

1/32 финала, 8 января

Халл Сити – Эвертон – 2:3 (д.в.)

Голы: Смит, 1, Лонгман, 71 – Грей, 21, Гомеш, 31, Таунсенд, 99.

Халл Сити: Бакстер, Маклафлин, Гривз, Бернард, Смит (Хиндс, 109), Уильямс (Лонгмэн, 63) Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Льюис-Поттер.

Эвертон: Бегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 106), Гордон (Таунсенд, 66), Рондон (Тосун, 117).

Предупреждения: Хаддлстоун – Миколенко, Годфри.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

ВИДЕО. Ошибка Миколенко на старте дебютного матча