Отличный старт! Миколенко получил высокую оценку за дебют в Эвертоне

8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Халл Сити» и «Эвертон» (3:2 д.в.).

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон». В дебюте матча левый защитник проиграл воздух, и соперник забил гол. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку. Виталий провел на поле весь матч, включая дополнительное время.

Виталий Миколенко заработал высокую оценку 7.7 по версии WhoScored. Это третья оценка в «Эвертоне» после Андре Гомеша (8.0) и Энтони Гордона (7.8).

А веб-портал SofaScore вообще выдал украинцу наилучший бал среди всех игроков «ирисок». Наравне с автором победного гола Андросом Таунсендом Миколенко получил оценку 7.4.

Оценки WhoScored за матч Кубка Англии «Халл Сити» – «Эвертон»

Оценки SofaScore за матч Кубка Англии «Халл Сити» – «Эвертон»