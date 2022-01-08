Отличный старт! Миколенко получил высокую оценку за дебют в Эвертоне

WhoScored поставил украинцу третью среди лучших оценок в «Эвертоне» (7.7)

  • 08.01.2022 22:45
  • 6000 просмотров
  • 12 комментариев
Отличный старт! Миколенко получил высокую оценку за дебют в Эвертоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Халл Сити» и «Эвертон» (3:2 д.в.).

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон». В дебюте матча левый защитник проиграл воздух, и соперник забил гол. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку. Виталий провел на поле весь матч, включая дополнительное время.

Виталий Миколенко заработал высокую оценку 7.7 по версии WhoScored. Это третья оценка в «Эвертоне» после Андре Гомеша (8.0) и Энтони Гордона (7.8).

А веб-портал SofaScore вообще выдал украинцу наилучший бал среди всех игроков «ирисок». Наравне с автором победного гола Андросом Таунсендом Миколенко получил оценку 7.4.

Оценки WhoScored за матч Кубка Англии «Халл Сити» – «Эвертон»

Оценки SofaScore за матч Кубка Англии «Халл Сити» – «Эвертон»

Источник — WhoScored.com

(42 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon
    anacreon, 08.01.2022 23:01
    +14
    Пока админы спорт-юа клепали истеричные заголовки как Миколенко все запорол и всем хана - Миколенко стал лучшим среди защитников.... )))))
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    rus
    rus, 08.01.2022 23:10
    +8
    Так держать
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    fedd1979
    fedd1979, 08.01.2022 23:09
    +8
    Петр Яновский, 08.01.2022 22:55
    По его ошибке в частности пропустили мяч, а затем желтую получил. И за это 7.7, вы серьезно?
    Ну, мабуть, в Європі не вважають такою критичною помилкою, якщо чоловік не дотягнувся до верхового мяча
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    SevaCherkago
    online
    SevaCherkago, 08.01.2022 23:26
    +6
    No name, 08.01.2022 23:20
    Кроты не успевают штопать пуканы
    100%
    Нет, чтобы за земляка порадоваться, они ищут повод к чему бы придраться
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    No name
    No name, 08.01.2022 23:20
    +5
    Кроты не успевают штопать пуканы
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    Lesovij7
    Lesovij7, 08.01.2022 22:52
    +3
    Для первого матча нормально, а так ничего выдающегося не сделал, проиграл борьбу в 1 голе, часто подключался к атакам
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 08.01.2022 23:44
    +1
    С не плохим дебютом Виталю. Очень быстрый старт в команде и без всяких заминок в составе на матч
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    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 08.01.2022 23:47
    0
    Для начала точно неплохо. Явных провалов не было, физуха в порядке (хотя больше будет видно в матчах АПЛ).
    Эвертон как команда - дно, и защита явно не их худшая сторона. Виталий при должном подходе сможет закрепиться в основе. Удачи ему!
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    avk2307
    avk2307, 08.01.2022 23:31
    0
    APL, 08.01.2022 23:24
    Пєтя подивись повтор, по перше перед Віталіком був здається капітан Евертона який теж пригав і не дотягнувся, по твоїй логіці він теж винен? По друге і найголовніше, подивися хто грав і випустив гравця який забив гол, доречі це був не Віталік. Блін ти такий же долбанутий на голову як журнашлюхи на спірт.юа
    Та не переживай . Оценивают игру же не боты из Донецка, а это именно они в других обертках. Всегда вылазит и петр этот и романчик .Кто из них кто не берусь сказать, но ясно что это те "доброжелатели"
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    APL
    online
    APL, 08.01.2022 23:24
    -2
    Петр Яновский, 08.01.2022 22:55
    По его ошибке в частности пропустили мяч, а затем желтую получил. И за это 7.7, вы серьезно?
    Пєтя подивись повтор, по перше перед Віталіком був здається капітан Евертона який теж пригав і не дотягнувся, по твоїй логіці він теж винен? По друге і найголовніше, подивися хто грав і випустив гравця який забив гол, доречі це був не Віталік. Блін ти такий же долбанутий на голову як журнашлюхи на спірт.юа
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 08.01.2022 22:50
    -2
    На самом деле ,да..Но контраст есть
    :https://sport.ua/news/569236-debyut-ukraintsa-mikolenko-proigral-vozduh-i-
    everton-propustil-na-1-y-min
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 08.01.2022 22:55
    -8
    По его ошибке в частности пропустили мяч, а затем желтую получил. И за это 7.7, вы серьезно?
    Ссылка
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