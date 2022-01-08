Отличный старт! Миколенко получил высокую оценку за дебют в Эвертоне

8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Халл Сити» и «Эвертон» (3:2 д.в.).
Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон». В дебюте матча левый защитник проиграл воздух, и соперник забил гол. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку. Виталий провел на поле весь матч, включая дополнительное время.
Виталий Миколенко заработал высокую оценку 7.7 по версии WhoScored. Это третья оценка в «Эвертоне» после Андре Гомеша (8.0) и Энтони Гордона (7.8).
А веб-портал SofaScore вообще выдал украинцу наилучший бал среди всех игроков «ирисок». Наравне с автором победного гола Андросом Таунсендом Миколенко получил оценку 7.4.
Оценки WhoScored за матч Кубка Англии «Халл Сити» – «Эвертон»
Оценки SofaScore за матч Кубка Англии «Халл Сити» – «Эвертон»
Источник — WhoScored.com
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Нет, чтобы за земляка порадоваться, они ищут повод к чему бы придраться
Эвертон как команда - дно, и защита явно не их худшая сторона. Виталий при должном подходе сможет закрепиться в основе. Удачи ему!
:https://sport.ua/news/569236-debyut-ukraintsa-mikolenko-proigral-vozduh-i-
everton-propustil-na-1-y-min
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