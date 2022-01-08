Дебют украинца. Миколенко проиграл воздух, и Эвертон пропустил на 1-й мин

Неудачный старт для украинского защитника в Кубке Англии

  • 08.01.2022 19:40
  • 20803 просмотра
  • 22 комментария
Дебют украинца. Миколенко проиграл воздух, и Эвертон пропустил на 1-й мин
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 19:30 проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между командами Халл Сити и Эвертон.

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал в «Эвертоне». Он вышел в основном составе команды.

На 1-й минуте Виталий нарушил правила на фланге (на 15-й секунде), а затем при подаче штрафного проиграл воздух, и его команда пропустила гол. На тот момент прошло только 45 секунд после старта матча.

ФОТО. После ошибки Миколенко «Халл Сити» забил гол на 1-й минуте матча

ВИДЕО. Ошибка Миколенко на старте дебютного матча

 

Источник — Claret and Hugh

(113 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex K
    Alex K, 08.01.2022 20:01
    +13
    Я понимаю его волнение, но лучше пускай стартует с неудачи, чтоб сразу окунуться в реалии, и понять, что нужно пахать и пахать, чем одеть «розовые очки» и думать, что ты и так молодец, раз тебя купили за такие то бабки.
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    Nomad
    Nomad, 08.01.2022 19:42 (изменен)
    +13
    Первый блин, комом, блин...
    Это же Англия!!! Там воздух это всё!
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    joytok
    online
    joytok, 08.01.2022 20:11
    +7
    etorfine, 08.01.2022 20:04
    Только что хорошо заблокировал удар Виталий
    Но Халл конечно печален, аутсайдер чемпионшипа
    Фигня. Уже 1:2
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    Болела
    online
    Болела, 08.01.2022 20:19
    +6
    Ну таке залітає, буває.
    Більша проблема , що він привозить небезпечні штрафні біля штрафної . Треба трохи заспокоїтись .
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    etorfine
    etorfine, 08.01.2022 20:18
    +6
    Уже и жёлтую получил.. Надо успокоиться, соперник же совсем нулевый
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    Roman0975269365
    online
    Roman0975269365, 08.01.2022 20:10
    +5
    Нормально він грає
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    Whitemen
    online
    Whitemen, 08.01.2022 20:33
    +3
    Нормально грає, чого ви хочете в хлопця в 22 в новій команді? Дебют все таки.
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    etorfine
    etorfine, 08.01.2022 19:51
    +3
    Неправильный выбор позиции + на мгновение раньше выпрыгнул. Но первый матч всё-таки
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    Taykitanin
    online
    Taykitanin, 08.01.2022 20:30
    +2
    Окрім помилки на першій хвилині та непотрібної жовтої на останній, хороший тайм, виніс мяч з неприкритих воріт, немає ще повного взаєморозуміння, партнери неточно пасують на хід, в цілому добре.
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    Xron7777
    Xron7777, 08.01.2022 20:27
    +2
    С почином))))
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    L.F.C.
    online
    L.F.C., 08.01.2022 20:48
    +1
    ALKOSruLKA, 08.01.2022 20:41
    ... навіть Лунін не так "яскраво" дебютував... вже на 1 хвилині вср.тися...
    у тебя на аватарке и нике яркая характеристика глора кротобомжатни
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    Болела
    online
    Болела, 08.01.2022 20:21 (изменен)
    +1
    Лише б зараз не зняв його з гри Бенітес. Може трохи поплисти морально.
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    Smart
    Smart, 08.01.2022 19:47
    +1
    Хороший дебют))) Ему бы мясом обрасти- и все будет ОК.
    Ссылка
    Сергій Печонко
    Сергій Печонко, 08.01.2022 20:21
    0
    Микола Гуцуляк, 08.01.2022 20:16
    Де дивитися?
    Setanta
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    Микола Гуцуляк, 08.01.2022 20:16
    0
    Де дивитися?
    Ссылка
    etorfine
    etorfine, 08.01.2022 20:04 (изменен)
    0
    Только что хорошо заблокировал удар Виталий
    Но Халл конечно печален, аутсайдер чемпионшипа
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 08.01.2022 20:50
    -1
    Для Миколенко дебют в кубке это даже очень хорошо . Пусть прочухает как оно всё там,тем более команда по зубам. Ну а дальше уже начнётся жестяк, всё зависит только от него.
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    WladWest
    WladWest, 08.01.2022 20:36 (изменен)
    -1
    Там "афробританец" под 33 номером Мыколу руками подталкивал в сторону ворот, поэтому Виталий и пролетел дальше чем нужно было для удара головой по мячу, на фото видно и на видио 22 секунда.
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    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 08.01.2022 19:54
    -1
    Реально шустро стартанул
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    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 08.01.2022 20:18
    -2
    Да, ошибка есть . Надеюсь все ошибки Мыкола на кубок Англии оставил
    Ну ничего, первый матч , есть мандраж ещё полюбому
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