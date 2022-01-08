Дебют украинца. Миколенко проиграл воздух, и Эвертон пропустил на 1-й мин

8 января в 19:30 проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между командами Халл Сити и Эвертон.
Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал в «Эвертоне». Он вышел в основном составе команды.
На 1-й минуте Виталий нарушил правила на фланге (на 15-й секунде), а затем при подаче штрафного проиграл воздух, и его команда пропустила гол. На тот момент прошло только 45 секунд после старта матча.
ФОТО. После ошибки Миколенко «Халл Сити» забил гол на 1-й минуте матча
ВИДЕО. Ошибка Миколенко на старте дебютного матча
What a way to get your first goal for the Tigers! 🤩— Hull City (@HullCity) January 8, 2022
⚡️ @tylersmith1_ ⚡️#hcafc | #theTigerspic.twitter.com/TTPVwSkiyg
Источник — Claret and Hugh
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Это же Англия!!! Там воздух это всё!
Но Халл конечно печален, аутсайдер чемпионшипа
Більша проблема , що він привозить небезпечні штрафні біля штрафної . Треба трохи заспокоїтись .
Но Халл конечно печален, аутсайдер чемпионшипа
Ну ничего, первый матч , есть мандраж ещё полюбому
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