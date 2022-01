Дебют украинца. Миколенко проиграл воздух, и Эвертон пропустил на 1-й мин

8 января в 19:30 проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между командами Халл Сити и Эвертон.

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал в «Эвертоне». Он вышел в основном составе команды.

На 1-й минуте Виталий нарушил правила на фланге (на 15-й секунде), а затем при подаче штрафного проиграл воздух, и его команда пропустила гол. На тот момент прошло только 45 секунд после старта матча.

ФОТО. После ошибки Миколенко «Халл Сити» забил гол на 1-й минуте матча

ВИДЕО. Ошибка Миколенко на старте дебютного матча

What a way to get your first goal for the Tigers! 🤩



⚡️ @tylersmith1_ ⚡️#hcafc | #theTigerspic.twitter.com/TTPVwSkiyg