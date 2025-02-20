«Было тяжело, это давило на него». Наставник Эвертона оценил игру Миколенко

Главный тренер английского «Эвертона» Дэвид Мойес поделился мнением о прогрессе украинского защитника Виталия Миколенко:

– Как вы оцениваете его развитие, какой потенциал видите у этого футболиста?

– Мико, я считаю, хорошо играл в наших матчах. Я вижу стабильное улучшение в целом за эти годы. Думаю, когда ты попадаешь в Английскую Премьер-лигу, адаптироваться в ней сразу нелегко, ведь нужно время, чтобы освоиться. Я думаю, когда ты молодой игрок, на это нужен определенный период.

С тех пор, как Виталий пришел, ему всегда приходилось искать способы выходить на новый уровень, потому что команда нуждалась в этом. Было сложно, это давило на него, поскольку клуб был ближе к нижней части таблицы, чем к верхней.

Он очень хорошо сыграл в трех матчах, которые мы уже провели, поэтому я надеюсь, что мы продолжим его развитие. У него много сильных качеств и многое еще можно улучшить, так что надеюсь, мы сможем ему помочь. Он действительно неплохой игрок, – сказал Мойес.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Эвертон» 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. «Ириски» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.