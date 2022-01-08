Будет дебют! Миколенко – в старте Эвертона на матч Кубка Англии

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе нового клуба на матч Кубка Англии против «Халл Сити».

Отметим, что Виталий перешел из киевского «Динамо» в ливерпульский клуб во время зимнего трансферного окна.

Ранее главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес говорил, что Миколенко может дебютировать в этой кубковой игре.

Встреча начнется в 19:30 по Киеву. Прямая трансляция – на Setanta Sports.



Стартовый состав «Эвертона»: