Будет дебют! Миколенко – в старте Эвертона на матч Кубка Англии

Украинский защитник попал с корабля на бал

  • 08.01.2022 18:36
  • 6209 просмотров
  • 27 комментариев
Будет дебют! Миколенко – в старте Эвертона на матч Кубка Англии
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе нового клуба на матч Кубка Англии против «Халл Сити».

Отметим, что Виталий перешел из киевского «Динамо» в ливерпульский клуб во время зимнего трансферного окна.

Ранее главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес говорил, что Миколенко может дебютировать в этой кубковой игре.

Встреча начнется в 19:30 по Киеву. Прямая трансляция – на Setanta Sports.
 
Стартовый состав «Эвертона»:

Источник — ФК Эвертон

(43 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon
    online
    anacreon, 08.01.2022 18:44
    +18
    Как говорится - с детства за Евертон.
    Ссылка
    petroif
    petroif, 08.01.2022 18:51
    +11
    Чудова новина!) Успіху!
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 08.01.2022 19:01
    +5
    adidas77, 08.01.2022 18:56
    У тебе чудило, очень очень странное понятие о патриотизме. Впрочем, как и у всех остальных ордловцев. Не путать с нормальными донетчанами.
    По минусам мне, легко вычислить, сколько сейчас на сайте сидит сепаров, ненавидящих Украину!
    Нормальный украинец из Донецка мой коммент не минусонёт.
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 08.01.2022 18:53
    +5
    anacreon, 08.01.2022 18:44
    Как говорится - с детства за Евертон.
    та что с детства-у меня ещё деды за евертон болели!
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 08.01.2022 18:52
    +5
    красава!
    Ссылка
    etorfine
    etorfine, 08.01.2022 19:34
    +3
    Хороший дебют))
    Привоз от Миколенко на первой минуте
    Жесть
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 08.01.2022 19:09
    +3
    Frankov11, 08.01.2022 18:52
    А потому что-МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Кипрский холдинг Алишера Усманова USM Holdings Limited перевел ООО "АФ Телеком Холдинг", владеющее 56,3% оператора "Мегафон", под управление российского ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ". Об этом говорится в материалах компании.
    ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" зарегистрировано 28 апреля 2018 года, Усманову принадлежит в нем 49% и 30% Владимиру Скочу. В свою очередь, оно является единственным участником ООО "АФ Телеком Холдинг", которому принадлежит 56,3% уставного капитала оператора "Мегафон", следует из данных базы СПАРК.
    Ранее в рамках деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию, была также подписана документация о передаче на ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций АО "ХК "Металлоинвест".
    Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru Group.
    Сутулый скажи когда вы свои бревна продаете типа ракицкого деньги русской армии не пахнут?
    Ссылка
    Болела
    online
    Болела, 08.01.2022 19:02 (изменен)
    +3
    Воуф! Круто! Давай, чувак, покажи там!
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 08.01.2022 18:56
    +3
    Жека Еленок, 08.01.2022 18:47
    Где там патриоты хули Мегафон срусский на рекламе 😂😂
    У тебе чудило, очень очень странное понятие о патриотизме. Впрочем, как и у всех остальных ордловцев. Не путать с нормальными донетчанами.
    Ссылка
    Болела
    online
    Болела, 08.01.2022 19:43
    +2
    L.F.C., 08.01.2022 19:37
    Ты дурак? При чем там Виталик? Или ты другой матч смотришь и там тоже свой Миколенко?
    Ну як при чому? У нього за спиною гравець вискочив і пробив. Це програна позиція.
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 08.01.2022 19:20 (изменен)
    +2
    Соперник не самый грозный. На первое место выходит взаимопонимание с партнерами.
    Ссылка
    Болела
    online
    Болела, 08.01.2022 19:40
    +1
    Лівий фланг провалюється
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 08.01.2022 19:04
    +1
    Супер!
    Спробую подивитись хоча б уривками
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 08.01.2022 19:39
    0
    etorfine, 08.01.2022 19:38
    Смотри повтор, трутень
    кошка дранная сходи к окулисту
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 08.01.2022 19:38
    0
    Frankov11, 08.01.2022 19:34
    Есть дебют.Игрок которого мыкола держал уже забил.
    Там три игрока держало...
    Ссылка
    yuriy_kent
    yuriy_kent, 08.01.2022 19:35
    0
    Начало не очень хорошее…
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 08.01.2022 19:26 (изменен)
    0
    онлайн-трансляция, если шо
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/9650952909462500.html
    Ссылка
    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 08.01.2022 19:23
    0
    Киран Трипье - вот это с корабля на бал. Только подписали, и тут же все 90 минут отыграл
    Ссылка
    mayakovskiy2
    mayakovskiy2, 08.01.2022 19:41
    -1
    19-ая команда чемпионшипа насилует левый фланг))
    Ссылка
    etorfine
    etorfine, 08.01.2022 19:38
    -1
    L.F.C., 08.01.2022 19:37
    Ты дурак? При чем там Виталик? Или ты другой матч смотришь и там тоже свой Миколенко?
    Смотри повтор, трутень
    Ссылка
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