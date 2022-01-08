Будет дебют! Миколенко – в старте Эвертона на матч Кубка Англии

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе нового клуба на матч Кубка Англии против «Халл Сити».
Отметим, что Виталий перешел из киевского «Динамо» в ливерпульский клуб во время зимнего трансферного окна.
Ранее главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес говорил, что Миколенко может дебютировать в этой кубковой игре.
Встреча начнется в 19:30 по Киеву. Прямая трансляция – на Setanta Sports.
Стартовый состав «Эвертона»:
Источник — ФК Эвертон
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Нормальный украинец из Донецка мой коммент не минусонёт.
Привоз от Миколенко на первой минуте
Жесть
ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" зарегистрировано 28 апреля 2018 года, Усманову принадлежит в нем 49% и 30% Владимиру Скочу. В свою очередь, оно является единственным участником ООО "АФ Телеком Холдинг", которому принадлежит 56,3% уставного капитала оператора "Мегафон", следует из данных базы СПАРК.
Ранее в рамках деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию, была также подписана документация о передаче на ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций АО "ХК "Металлоинвест".
Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru Group.
Спробую подивитись хоча б уривками
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