Рафа БЕНИТЕС: «Миколенко привыкает к команде. Может дебютировать в Кубке»

Тренер не исключает дебют украинца в «Эвертоне»

  • 07.01.2022 15:05
  • 2324 просмотра
  • 4 комментария
Рафа БЕНИТЕС: «Миколенко привыкает к команде. Может дебютировать в Кубке»
© twitter.com/everton

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес перед завтрашним матчем Кубка Англии против «Халл Сити» не исключил, что Виталий Миколенко дебютирует за новую команду.

«Я хорошо знаю потенциал Миколенко. Пока он тренируется, привыкает. Вчерашняя тренировка прошла хорошо, он, а также другой новичок Натан Петтерсон, начали общаться со своими партнерами. У них все хорошо. Готовы ли они к матчу Кубка Англии? Посмотрим».

«Сегодня еще будет тренировка. Если нужно было обязательно задействовать их, то Миколенко и Петтерсон могут сыграть. Но если говорить о физической готовности, то оба 15-20 дней не работали и только приступили к тренировкам».

«Возможно, один из них или оба сыграют завтра, но решу после тренировки вечером».

«Но, как я уже говорил, у обоих был период без тренировок, так что посмотрим, готовы ли они выйти на такой важный матч».

«Мы приобрели игроков на фланги обороны. Нам это нужно сейчас. Молодые, энергичные футболисты на левый и правый фланги. Они могут помочь нам прямо сейчас, но это и игроки на будущее. Буду рад, если Миколенко и Петтерсон сразу помогут нам, ведь у нас сложная ситуация в таблице», - сказал Бенитес.

Матч Кубка Англии состоится 8 января, начало в 19:30.

Источник — ФК Эвертон

(19 голосов)

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Комментарии
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    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 07.01.2022 15:53
    +1
    Бенитес перехватил моду рвать пердаки днонецким. Красавчик. Побольше вьюх про Миколу
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    Аа Бб
    Аа Бб, 07.01.2022 15:15
    0
    Звісно, що він ще не готовий після відпустки, але мотивація і бажання зіграти у новому клубі можуть компенсувати нестачу ігрової практики.
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    Calm
    Calm, 07.01.2022 15:09
    -1
    Давай уже выпускай Виталию, интересно ведь
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    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 15:24
    -4
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